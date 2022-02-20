رياضة

أمير خان يفكر في اعتزال الملاكمة بعد الهزيمة الساحقة أمام بروك

Amir Khan v Kell Brook
الحزن يسيطر على خان بعد نهاية النزال الذي خسره بالضربة القاضية الفنية (رويترز)
20/2/2022

قال الملاكم البريطاني أمير خان إنه يفكر في الاعتزال بعد هزيمته الساحقة أمام مواطنه كيل بروك بالضربة القاضية الفنية في الجولة السادسة أمس السبت.

وتفوق بروك تماما على خان (35 عاما) من البداية وحتى النهاية، قبل أن يتدخل الحكم لإنقاذه من المزيد من الألم.

وكان خان فاز بالفضية الأولمبية لوزن الخفيف في أولمبياد أثينا الصيفي في 2004، كما سبق له الفوز باللقب العالمي الموحد لوزن خفيف الوسط.

وأشار إلى أنه يريد قضاء المزيد من الوقت مع أسرته.

وقال خان للصحفيين -ردا على سؤال حول إمكانية اعتزاله- "هذا أمر لا بد من التفكير فيه بالتأكيد.. دائما كنت أقول إنني لا أريد أن تجبرني الملاكمة على الاعتزال، بل أريد أن أعتزل أنا الملاكمة".

وأضاف "لقد حققت أكثر مما توقعت تماما، وربما وصلت لقمة المستوى مبكرا أكثر من اللازم، فقد شاركت في الألعاب الأولمبية وعمري 17 عاما، وتوجت بطلا للعالم في الـ22".

وتابع "الآن عمري 35 عاما، ومستمر في اللعبة منذ وقت طويل جدا، وتقدمت في العمر، أريد قضاء وقت مع أبنائي وأسرتي".

المصدر : رويترز