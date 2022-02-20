قال الملاكم البريطاني أمير خان إنه يفكر في الاعتزال بعد هزيمته الساحقة أمام مواطنه كيل بروك بالضربة القاضية الفنية في الجولة السادسة أمس السبت.

وتفوق بروك تماما على خان (35 عاما) من البداية وحتى النهاية، قبل أن يتدخل الحكم لإنقاذه من المزيد من الألم.

This was one way traffic. It was all Kell Brook. I hope Amir Khan hangs them up. He's got plenty of heart but it's time to retire IMO 🥊 #KhanBrookpic.twitter.com/0F5fNyHxRY — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) February 19, 2022

وكان خان فاز بالفضية الأولمبية لوزن الخفيف في أولمبياد أثينا الصيفي في 2004، كما سبق له الفوز باللقب العالمي الموحد لوزن خفيف الوسط.

وأشار إلى أنه يريد قضاء المزيد من الوقت مع أسرته.

وقال خان للصحفيين -ردا على سؤال حول إمكانية اعتزاله- "هذا أمر لا بد من التفكير فيه بالتأكيد.. دائما كنت أقول إنني لا أريد أن تجبرني الملاكمة على الاعتزال، بل أريد أن أعتزل أنا الملاكمة".

وأضاف "لقد حققت أكثر مما توقعت تماما، وربما وصلت لقمة المستوى مبكرا أكثر من اللازم، فقد شاركت في الألعاب الأولمبية وعمري 17 عاما، وتوجت بطلا للعالم في الـ22".

وتابع "الآن عمري 35 عاما، ومستمر في اللعبة منذ وقت طويل جدا، وتقدمت في العمر، أريد قضاء وقت مع أبنائي وأسرتي".