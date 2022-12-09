تأهلت كرواتيا إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 بعد تفوقها بركلات الترجيح على البرازيل في ربع النهائي.

وعلى ملعب المدينة التعليمية، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وغابت فاعلية البرازيل في مواجهة وصيفة بطلة 2018 رغم بعض الفرص من الجانبين.

وأتيحت أخطر فرصة لكرواتيا في الدقيقة 13 عندما كان بإمكان إيفان بريشيتش الانقضاض بشكل أفضل على تمريرة ماريو باشاليتش العرضية أمام مرمى الحارس أليسون.

ولعبت البرازيل بطاقة كانت مفقودة في الشوط الأول وصنعت العديد من الفرص، منها 3 محاولات لنيمار، لكن الحارس دومينيك ليفاكوفيتش وقف بالمرصاد.

واتجهت البرازيل وكرواتيا إلى وقت إضافي مع استمرار التعادل دون أهداف .

وخاضت كرواتيا الأشواط الإضافية للمرة الثانية، بعد تخطي اليابان بركلات الترجيح في ثمن النهائي.

وخطف نيمار هدف التقدم للبرازيل في اللحظات الأخيرة من الشوط الإضافي الأول، بعد تبادل كروي مميز كسر صمود الدفاع الكرواتي.

ورفع نيمار رصيده إلى 77 هدفا مع المنتخب البرازيلي، ليتساوى مع الأسطورة بيليه هداف البرازيل التاريخي الذي حافظ على رقمه القياسي خلال 51 عاما.

وبيليه هو اللاعب الوحيد الفائز بكأس العالم 3 مرات في 1958 و1962 و1970 وسجل 77 هدفا في 92 مباراة مع البرازيل. ووصل نيمار (30 عاما) إلى الهدف 77 في مباراته الدولية 124.

وأعاد برونو بيتكوفيتش المباراة للتعادل بعد تسجيل هدف لكرواتيا في الدقيقة 117.

و‬تغلبت كرواتيا في ركلات الترجيح على البرازيل 4-2، لتحجز أول مقعد في الدور نصف النهائي بكأس العالم.

وأهدر رودريغو وماركينيوس ركلتين فيما نفذت كرواتيا ركلاتها الأربع بنجاح.

وتصدرت البرازيل مجموعتها في الدور الأول بـ6 نقاط، قبل التفوق بسهولة على كوريا الجنوبية 4-1، فيما حلّت كرواتيا، وصيفة مونديال روسيا 2018، ثانية في مجموعتها وراء المغرب.

ويلتقي منتخب كرواتيا مع الأرجنتين أو هولندا من أجل مكان بالمباراة النهائية.