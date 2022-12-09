صراع مبابي ضد ووكر يشغل منصات التواصل والمدافع الإنجليزي يستعين بالتكنولوجيا ليكون جاهزا

تصدرت المواجهة المرتقبة بين المنتخبين الفرنسي والإنجليزي واجهة النقاشات عبر المنصات العالمية، حيث سيلتقي الثنائي في الدور ربع النهائي للمونديال لأول مرة في التاريخ، وينتظر الجميع مباراة فنية مميزة استنادًا لمستوى الفريقين منذ بداية البطولة.

ومنذ صعود الثنائي، شغلت المواجهة الفردية بين ظهير إنجلترا الأيمن كايل ووكر وجناح فرنسا الأيسر كيليان مبابي اهتمام المحللين والمغردين عبر المنصات، إذ رآها بعضهم إحدى النقاط الفنية المهمة خلال المباراة التي قد تحسم التأهل.

وقدم مبابي مستوى مميزًا منذ بداية البطولة، فسجل حتى الآن 5 أهداف، من بينها ثنائية في مرمى بولندا في الدور ثمن النهائي ضمِن بها صعود بلاده، كما ظهر بشكل رائع خلال دور المجموعات وكان أبرز لاعبي الفريق.

وتصدرت تلك المواجهة الفردية المنصات منذ تحديد المواجهة، حيث ورد اسم الثنائي في أكثر من 25 ألف تغريدة خلال الأيام الأخيرة على منصة تويتر وحدها، كما عبّر رواد المنصات المختلفة آراءهم حول الأمر.

🎾 "Nous ne jouons pas au tennis, ce n'est pas un sport individuel !"

😬 Kyle Walker légèrement agacé par les questions sur Mbappé #beINFWC2022 pic.twitter.com/tv3tVl31w4 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 7, 2022

ليست رياضة فردية

كما وصلت أصداء النقاشات إلى المؤتمرات الصحفية، حيث واجه ووكر العديد من الأسئلة بهذا الصدد خلال المؤتمر الذي أقيم أول أمس الأربعاء، وهو ما أزعجه قليلًا، وصرح قائلًا: "نحن لا نلعب تنس، إنها ليست رياضة فردية، والمباراة ليست إنجلترا ضد مبابي، ولكن إنجلترا ضد فرنسا".

وأفاد المحللون بأن الصراع الأبرز خلال المباراة سيكون على الأطراف، حيث يواجه عثمان ديمبلي الظهير الإنجليزي لوك شو بينما يواجه مبابي الظهير الأيمن ووكر، وهي الصراعات التي ستحدد هوية المتأهل.

وعلق محلل موقع "سكواكا"، محمد بوت، أن هذه المواجهة ستكون اختبارًا لصحة قرار المدير الفني غاريث ساوثغيت في عدم استدعاء ظهير مانشستر يونايتد الأيمن آرون بيساكا، حيث كان بإمكانه تقديم حل ناجح في مواجهة مبابي.

كما أفاد مدونون بأن ووكر تنتظره مهمة صعبة، إذ يتعين عليه البقاء منتبهًا طوال المباراة، حيث يمكن لمبابي إحداث خطورة بمجرد نجاحه في المرور بكرة واحدة.

ووكر تفوق سابقا

على الجانب الآخر، أشار مغردون إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتواجه فيها الثنائي، حيث تواجها أكثر من مرة خلال مباريات باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي، وهي المواجهات التي أظهر فيها ووكر تفوقًا كبيرًا على مبابي.

وفي إطار استعدادات الثنائي للمباراة، أبرزت الصحافة البريطانية الطرق التي يتبعها ووكر ليكون جاهزًا خلال اللقاء، إذ كان يعاني من إصابة في الفخذ وكان وجوده في كأس العالم محل شك.

وحسب ما أوردت صحيفة "آي نيوز" (inews) البريطانية فإن ووكر اعتمد على أحذية الاستشفاء، التي تتيح ضغطًا هوائيًا حول القدم يسمح بتدفق الدم إلى العضلات التالفة، والمساعدة في تقليل التورم، كما استخدم نظارات مخصصة تقوم بتدليك الوجه لتقليل التوتر والقلق، وتساعد على تحسين نوعية النوم.

كما أشار جيمس بالدوين، رئيس قسم العلاج الطبيعي في مانشستر سيتي، إلى استخدام ووكر لمسدسات التدليك بكثافة من أجل أن يكون جاهزًا في مواجهة مبابي، حيث تساعده بشكل كبير في علاج الأنسجة والتعافي من الإصابة.

وأكد بالدوين أن ووكر بذل جهدا كبيرا من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به قبيل كأس العالم، إذ يتطلب الأمر جاهزية كاملة بالنسبة للاعب مثل ووكر يعتمد بشكل كبير على قوته وسرعته.

وسيلتقي الفريقان مساء غد السبت في ملعب البيت، وسيواجه الفائز منهما الفائز من المباراة الأخرى التي تقام غدًا أيضا وتجمع بين المنتخبين المغربي والبرتغالي.