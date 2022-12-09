شارك في بطولات كأس العالم أكثر من ميسي.. متطوع في العقد الثامن يروى تجربته في مونديال قطر

إذا كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي شارك بطولات كأس العالم 5 مرات خلال مسيرته الحافلة مع منتخب بلاده، فإن المتطوع الألماني هوبيرت بيهلر يشارك خلال مونديال قطر في النسخة الخامسة أيضًا، لكن يُضاف إليها مشاركة سادسة في بطولة السيدات.

في عقده الثامن، انضم بيهلر إلى جيش المتطوعين الذين يعملون خلال كأس العالم 2022 في قطر، وسبق له التطوع في 4 نسخ سابقة من كأس العالم؛ هي: ألمانيا 2006 وجنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014 وروسيا 2018، والآن في مونديال قطر 2022، إضافة إلى كأس العالم للسيدات 2011.

أجواء استثنائية في قطر

وفي ضوء حضوره العديد من بطولات كأس العالم، أشار بيهلر -(76 عامًا)- إلى أنه يمازح أصدقاءه بالقول إنه شارك في المونديال أكثر من نجم الأرجنتين ميسي.

وعبّر المتطوع الألماني عن سعادته بالإسهام في دعم العمليات التشغيلية لكأس العالم 2022، مشيدًا بالأجواء الاستثنائية للحدث التاريخي الذي يسوده الود والترحاب، واحتفال المشجعين معًا، والاحترام المتبادل بين جمهور النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي.

وأكّد بيهلر -في حوار لموقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث- استمتاعه بأوقات رائعة خلال عمله التطوعي في البطولة، خاصة عندما يلتقي متطوعين من أنحاء العالم سبق له العمل معهم في أحداث رياضية كبرى، للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويعدّ بيهلر من بين أكثر من 20 ألف متطوع في المونديال، ويساهم من خلال دوره التطوعي في تقديم المساعدة لممثلي وسائل الإعلام في ملعب 974، أحد الملاعب الثمانية المشيّدة وفق أحدث المواصفات العالمية، وأول ملعب قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ كأس العالم.

وحول دوره متطوعًا في العمليات الإعلامية لمونديال قطر 2022، أشار بيهلر إلى أنه يساعد من خلال مهامه التطوعية في دعم الجهود المبذولة لتوفير تجربة سلسة لممثلي وسائل الإعلام في تغطية مباريات وفعاليات البطولة، وشارك مؤخرًا في تقديم المساعدة لأكثر من 130 مصورًا جرى تكليفهم بتغطية مباراة المكسيك مع بولندا في دور المجموعات.

وتحدّث المتطوع الألماني عن تجربته التطوعية لأول مرة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن مشاركته في كأس العالم 2022 أسهمت في إثراء حياته بطريقة رائعة، مبديًا إعجابه بصفات الكرم وحسن الضيافة التي لمسها في قطر، والمعاملة الودية من الجميع وترحيبهم بزوار البلاد.

وفاة زوجته دفعته للتطوع في قطر

أما عن الحافز وراء اهتمامه بالمشاركة في برنامج المتطوعين لكأس العالم قطر 2022، قال بيهلر إنه كان يخطّط لتتويج رحلته في العمل التطوعي بمونديال روسيا 2018، إلا أن وفاة زوجته المفاجئ جعله يعدل عن رأيه والتقدم للتطوع في مونديال قطر.

وأوضح بيهلر أنه ينحدر من منطقة الغابة السوداء في ألمانيا، بالقرب من فرنسا وسويسرا، ووصف نفسه بمشجع متحمس لكرة القدم طوال حياته.

وقال "عملت مدرسًا للتربية البدنية والرياضات، لكنني كنت دائمًا مشاركًا في نشاطات كرة القدم، ولاعبًا ومدربًا في الوقت نفسه.. أما كرة القدم فقد شكّلت جزءًا مهمًا من حياتي، وبعد تقاعدي بدأت مشوار التطوع في الأحداث الرياضية الضخمة. وبدأت رحلتي مع العمل التطوعي في مونديال ألمانيا 2006، ومن هناك تعلّقت بالعمل التطوعي".

وعن فريقه المفضل في البطولة، بعد خروج منتخب بلاده ألمانيا مبكرًا من الدور الأول؛ قال بيهلر إنه يشجع البرازيل، مشيرًا إلى أنه منتخب قوي، وأثبت جدارته خاصة في مباراته بدور الـ16 أمام منتخب كوريا الجنوبية، والتي نجح خلالها في إحراز أربعة أهداف في شباك الساموراي، وقال إن لديه العديد من الأصدقاء البرازيليين، الذين يتشارك معهم الاستمتاع بمباريات السامبا.