ربع نهائي كأس العالم.. البرازيل تواجه كرواتيا والأرجنتين تصطدم بهولندا

تدخل بطولة كأس العالم "قطر 2022" منعطفا جديدا اعتبارا من اليوم الجمعة بانطلاق الدور ربع النهائي، حيث تقام مباراتان، تجمع الأولى البرازيل مع كرواتيا، وفي الأخرى تصطدم الأرجنتين مع هولندا.

في المواجهة الأولى -التي يستضيفها ملعب المدينة التعليمية- يتطلع منتخب البرازيل صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس العالم (5 بطولات) لمواصلة عروضه القوية وتجاوز نظيره الكرواتي وصيف بطل النسخة الأخيرة "روسيا 2018".

قدّم "راقصو السامبا" عرضا مميزا في ثمن النهائي تكلل بالفوز على كوريا الجنوبية 4-1 غلب عليه كما هي العادة الرقص، سواء داخل أرض الملعب أو في المدرجات، لتتواصل تلك العادة البرازيلية في مونديال قطر.

وبعد دور مجموعات من دون تألق واضح أظهرت البرازيل وجهها الحقيقي ضد كوريا الجنوبية، في مباراة حسمت نتيجتها في الشوط الأول واكتفت بإدارتها في الشوط الثاني، وشهدت المباراة عودة نيمار بعد غيابه عن المباراتين الأخيرتين في دور المجموعات ضد سويسرا والكاميرون.

وسجل نيمار هدفا من ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى 76 هدفا دوليا، وبات على بعد هدف واحد من معادلة رقم الأسطورة بيليه كأفضل مسجل مع منتخب بلاده.

وقال نيمار بعد المباراة "نحن نحلم بإحراز الكأس، وهذا أمر واضح، لكن يتعين علينا أن نخطو كل خطوة على حدة".

واعترف نجم باريس سان جيرمان بأنه تخوف من عدم خوضه أي مباراة في البطولة بعد إصابته بالتواء في كاحله في المباراة الافتتاحية ضد صربيا، وقال في هذا الصدد "عندما تعرضت للإصابة أمضيت ليلة صعبة للغاية، كنت أفكر بمليون شيء".

ويملك المنتخب البرازيلي أكثر من ورقة رابحة، ولا سيما في خط المقدمة الذي يضم ريتشارليسون الذي سجل 3 أهداف حتى الآن، بالإضافة إلى فينيسيوس جونيور ونيمار، كما أنه يتمتع بالخبرة في مختلف خطوطه بدءا من الحارس أليسون بيكر، مرورا بثنائي قلب الدفاع المكون من ماركينيوس وتياغو سيلفا، وصولا إلى خط الوسط بوجود كاسيميرو.

في المقابل، قامت كرواتيا بتجديد تشكيلتها منذ حلولها وصيفة في نسخة مونديال 2018، ولم يتبق سوى عدد قليل من المحاربين القدامى، بينهم القائد الملهم لوكا مودريتش والجناح إيفان بيريسيتش.

