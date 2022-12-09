بالموسيقى والرقص.. جماهير البرازيل تحفز منتخبها قبل مواجهة كرواتيا

أجواء من الاحتفال والتفاؤل تعيشها جماهير البرازيل المساندة لمنتخب السيليساو في المباراة التي تجمعه اليوم الجمعة مع نظيره الكرواتي، في أولى مواجهات دور ربع نهائي كأس العالم في قطر 2022.

من محطة الميترو نحو استاد المدينة التعليمية الجماهير البرازيلية تزحف نحو الملعب من كل حوب وصوب بالتوفيق لملوك كرة القدم 💛💚🇧🇷#seleçãobrasileira#البرازيل_كرواتيا pic.twitter.com/SX79bkoUqR — ‏🇧🇷⭐ Al_Malik (@AlMalik581) December 9, 2022

وقبل توجهها إلى ملعب المدينة التعليمية، حرصت جماهير البرازيل الموجودة في العاصمة القطرية (الدوحة) على أداء رقصات شعبية وإصدار أصوات الموسيقى مرددين شعارات داعمة لفريق بلادهم.

جماهير البرازيل تتجه للاستاد استعداداً لمواجهة كرواتيا . pic.twitter.com/BvCQMaIPDT — 🇧🇷 ViVA SPORT 🇧🇷 (@ViVA__SPORT) December 9, 2022

وقدّم "راقصو السامبا" عرضا مميزا في ثمن النهائي تكلّل بالفوز على كوريا الجنوبية 4-1 غلب عليه كما هي العادة الرقص، سواء داخل أرض الملعب أو في المدرجات، لتتواصل تلك العادة البرازيلية في مونديال قطر.

وبعد دور مجموعات من دون تألق واضح أظهرت البرازيل وجهها الحقيقي ضد كوريا الجنوبية، في مباراة حسمت نتيجتها في الشوط الأول واكتفت بإدارتها في الشوط الثاني، وشهدت المباراة عودة نيمار بعد غيابه عن المباراتين الأخيرتين في دور المجموعات ضد سويسرا والكاميرون.