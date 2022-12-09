"اتركوه في حاله".. مدرب البرتغال يكشف عن تفاصيل محادثة خاصة مع رونالدو

أكدّ مدرب المنتخب البرتغالي لكرة القدم فرناندو سانتوس -اليوم الجمعة- أن النجم كريستيانو رونالدو لم يكن سعيدًا بإبقائه على دكة البدلاء أمام سويسرا في الدور ثمن النهائي، لكنه لم يهدّد بمغادرة معسكر "سيليساو أوروبا" في مونديال قطر 2022.

ففي مواجهة ثمن النهائي أمام سويسرا، حدث ما لا يمكن تصوره عندما بقي رونالدو (37 عاما)، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، خارج التشكيلة الأساسية، وانتهت المباراة بفوز برتغالي ساحق 6-1.

وللمفارقة، نجح بديله مهاجم بنفيكا الشاب غونسالو راموس (21 عاما) في سرقة الأضواء منه بتسجيله ثلاثية رائعة هي الأولى في هذا المونديال، ليصبح بالتالي ثاني أصغر لاعب يحقق هذا الإنجاز في الأدوار الإقصائية بعد الأسطورة البرازيلية بيليه عام 1958.

وخلال مؤتمر صحفي بالدوحة عشيّة مواجهة المغرب في الدور ربع النهائي، تطرّق سانتوس إلى هذه المسألة قائلاً "لقد أجرينا حديثا أنا ورونالدو. لكان الأمر سيئا جدا لو لم نجر حديثا. منذ أن استلمت التدريب لطالما فعلت ذلك. أتحدّث وأوطّد علاقتي معهم".

وأضاف "لن أقول إنني أقوم بذلك مع كل اللاعبين، لكنه (رونالدو) قائد المنتخب، ولأنه ما يمثله للكرة البرتغالية والشعب البرتغالي".

وتابع سانتوس أن الحديث "كان يوم المباراة بعد الغداء. لم أتحدث معه قبل ذلك. وشرحت له لِم لن يشارك أساسيا. شرحت له كي لا يتفاجأ، ودعوته إلى مكتبي وقلت له: اسمع.. هذه إستراتيجيتي. اعتقدت أن المباراة ستكون صعبة، وأردت أن أبقيه للشوط الثاني".

وأردف "لم يكن سعيدا بهذا القرار. وقال لي: هل تعتقد حقا أن هذه فكرة سديدة؟، فشرحت له وجهة نظري، وقبِل قراري".

وأفادت صحيفة "ريكورد" البرتغالية -أمس الخميس- بأن رونالدو هدّد بالمغادرة بعد محادثة مشحونة مع سانتوس.

ونفى الاتحاد المحلي للعبة تلك الأنباء جملة وتفصيلا، وقال سانتوس "لم يخبرني (رونالدو) قط أنه يريد أن يغادر المنتخب الوطني. آن الأوان لنوقف هذه الجدلية. رونالدو هو من بدأ بتمارين الإحماء مع زملائه واحتفل بكل الأهداف. هو من دعا زملاءه لمصافحة المشجعين. آن الأوان لنترك رونالدو في حاله، هو مهم جدا للكرة البرتغالية".