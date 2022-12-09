رياضة

أوزيل يدافع عن رونالدو ويطالب بالمزيد من الاحترام

9/12/2022

دافع النجم الألماني المعتزل مسعود أوزيل، عن زميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو، وانتقد ما أسماه "السلبية المستمرة" حول النجم البرتغالي من جانب الصحافة، وذلك في أعقاب الشائعات التي أحاطت به بعد جلوسه احتياطيا في مباراة سويسرا الأخيرة.

وقال أوزيل عبر حسابه على تويتر "أنا لا أفهم من أين تأتي هذه التقارير السلبية المستمرة من الصحافة حول كريستيانو، تحاول وسائل الإعلام استخدامه للحصول على الاهتمام، والنقاد الذين لم يعد لديهم مهنة يريدون فقط لفت الانتباه باستخدام اسمه ومحاولة إظهاره بشكل سيئ".

وأضاف اللاعب الذي لعب إلى جانب رونالدو في ريال مدريد خلال الفترة من 2010 إلى 2013 "سيكمل كريستيانو الـ38 قريبا، فما المفاجئ في أنه لم يعد يسجل 50 هدفا في الموسم؟ يجب أن يسعد كل المشجعين برؤيته يلعب كرة قدم بأعلى مستوى لمدة 20 عاما؟!".

وختم أوزيل "لا أعتقد أن أي لاعب من الجيل الجديد سيكون قادرا على تحقيق أرقامه مرة أخرى، وسيظل للأبد في مكانة خاصة، على الجميع أن يحترم واحدا من أعظم الرياضيين في التاريخ".

وكان كريستيانو قد نفى، عبر حسابه على تويتر، يوم أمس الخميس، التقارير التي تحدثت عن تهديده بمغادرة المنتخب، بعد جلوسه على دكة البدلاء خلال مباراة سويسرا في ثمن نهائي المونديال.

ويستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة نظيره المغربي، غدا السبت، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم قطر 2022.

المصدر : وكالة سند