11 مليون راكب استخدموا "مترو الدوحة" في كأس العالم 2022

أكّد المدير التنفيذي لعمليات النقل في اللجنة العليا للمشاريع والارث المهندس عبد العزيز المولوي أن عدد الركاب الذين استخدموا قطارات مترو الدوحة -للتنقل من وإلى ملاعب المونديال- بلغ 11 مليون راكب، خلال منافسات دور المجموعات، ودور الـ16.

وقال المولوي -لوكالة الأنباء الألمانية- إن تجربة النقل في مونديال 2022، حقّقت نجاحًا كبيرًا بشهادة الجميع، بفضل سهولة الوصول، وإدارة الحشود بشكل سلسل ويسير جدًا.

وأشار إلى أن 3.8 مليون راكب استخدموا حافلات النقل العام بالمجان -أيضًا- للوصول إلى الملاعب، كما توافرت سيارات الأجرة "كروة" و"كريم" و"أوبر" والمركبات الخاصة، لمساعدة المشجعين للتنقل إلى الملاعب بكل سهولة، ووصل عدد السيارات إلى 700 ألف سيارة، لكن ظل المترو هو العصب الرئيسي للحركة، وعملية التنقل في البطولة دون أي مشكلات، أو زحام على الإطلاق.

وعبّر المولوي عن سعادته الكبيرة بالإشادات الواسعة بتنظيم قطر لمونديال 2022، والنجاح الكبير لعملية النقل والسلاسة الكبيرة في وصول الجماهير إلى الملاعب، التي وصل عدد الحضور فيها ببعض المباريات إلى أكثر من 89 ألف متفرج، وكل الملاعب -تقريبًا- كانت كاملة العدد: سواء في دور المجموعات، أو في الأدوار الإقصائية حتى الآن.

وأوضح المولوي أن غرفة تحكم العمليات كانت تعمل على مدار الساعة طوال اليوم، منذ انطلاق منافسات البطولة لحل أي مشكلات طارئة.

وشدّد المولوي على أن التعاون الكبير بين إدارة المرور العام في قطر بتنظيم حركة السير، وهيئة الأشغال العامة بتركيب اللوحات الإرشادية بكل اللغات، بالإضافة لكل الهيئات والمؤسسات في دولة قطر، والتكاتف الواضح أسهم -بدور فعّال- في نجاح خطة النقل والمواصلات طوال فترة البطولة.

وتابع المولوي، قائلًا إن "الخطة التي وُضعت في هذا الإطار تمّت قبل 4 سنوات كاملة، وتم دراستها بشكل مكثّف، ورغم وجود الكثير من الصعوبات والتحديات؛ فإن الخطة نجحت -حتى الآن- ونتطلّع جاهدين لاستكمال هذا النجاح حتى النهاية".

واختتم المولوي تصريحاته، قائلًا "كان الهاجس بالنسبة لنا هو أن يكون الدخول والخروج لأي ملعب ومهما كان عدد الجمهور بشكل سلس وآمن للغاية، وبالفعل قمنا بعمل كبير تم ترتيبه مع جميع الشركاء في الدولة، فمرّت المرحلة الصعبة الأولى بالبطولة؛ وهي إقامة 4 مباريات في يوم واحد بنجاح ودون أي أضرار أو مشكلات، ونأمل -كذلك- في أن تكون الأيام العشرة المتبقية مكمّلة للنجاح الذي تحقّق في السابق".