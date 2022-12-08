هل هدد رونالدو بمغادرة معسكر المنتخب؟ اتحاد الكرة البرتغالي يرد

رد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم على تقارير تحدثت عن تهديد النجم كريستيانو رونالدو بمغادرة معسكر المنتخب في كأس العالم 2022 في قطر، لعدم مشاركته أساسيا ضد سويسرا في دور الـ16.

واتخذ المدرب فرناندو سانتوش قرارا مفاجئا بإبقاء رونالدو على دكة البدلاء في المباراة التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، وسجل بديله اليافع غونسالو راموس ثلاثية (هاتريك) في الفوز الكاسح 6-1 على سويسرا.

ودخل رونالدو في الدقيقة 73 عندما كانت "سيليساو" متقدمة 5-1، ولكن صحيفة "ريكورد" (Record) البرتغالية أفادت بأن المهاجم سبق أن هدّد بالمغادرة بعد محادثة مشحونة مع سانتوش.

وقال اتحاد الكرة البرتغالي في بيان اليوم الخميس، "يوضح الاتحاد أن قائد سيليساو لم يهدّد قط بالرحيل عن المنتخب خلال الإقامة في قطر. كل يوم، يعمل رونالدو على تعزيز سجله الاستثنائي في خدمة المنتخب والبلاد، وهذا أمر يجب أن يُحترم".

وأشار الاتحاد إلى أن مشاركة رونالدو، الذي سجل هدفا واحدا في قطر من ضربة جزاء في الدور الأول ضد غانا، في المباراة أمام سويسرا كانت دليلا آخر على التزامه.

يُعتبر رونالدو أكثر اللاعبين مشاركة مع البرتغال، وهو أفضل الهدّافين الدوليين في تاريخ كرة القدم.

وتلتقي البرتغال مع المغرب يوم السبت في ربع النهائي، ومن المحتمل أن يشارك راموس أساسيا بدلا من رونالدو مجددا.

ولم يتدرب الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات مع البدلاء الآخرين أمس الأربعاء، بل شارك في حصة في قاعة الرياضة إلى جانب الذين شاركوا أساسيين ضد سويسرا.