أقلّ من ساعة واحدة كانت الفاصل بين إعلان الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقالة المدرب لويس إنريكي من تدريب المنتخب الأول، وتعيين لويس دي لا فوينتي خليفة له، ليبدأ الأخير المحطة الأكبر في مسيرته التدريبية.

استقالة إنريكي جاءت بعد يومين فقط من إقصاء منتخب إسبانيا من منافسات كأس العالم 2022 في قطر، من دور ثمن النهائي، على يد المنتخب المغربي.

ونشر الاتحاد الإسباني -عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- بيانين -في أقلّ من ساعة- كشف فيهما عن انتهاء حقبة إنريكي، وبداية عهد جديد مع المدرب لا فوينتي.

من لويس دي لا فوينتي؟

أمضى لا فوينتي (61 عامًا) معظم مسيرته التدريبية مع الفئات السنية الصغرى في المنتخبات الإسبانية -حسب صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية- وحقّق نجاحات لافتة، جعلته الخيار الوحيد لخلافة إنريكي.

وسبق للمدرب المخضرم أن أشرف على تدريب عدد من لاعبي الفريق الأول لمنتخب "لاروخا"؛ وهم أوناي سيمون وإريك غارسيا وباو توريس وبيدري وماركو أسينسيو.

ولعب هؤلاء تحت إمرة لا فوينتي في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020، والتي أقيمت في طوكيو عام 2021، وحصد معهم الميدالية الفضية.

وبدأ الرجل -المولود في 21 يناير/كانون الثاني 1961- مسيرته الكروية لاعبًا مع فريق الشباب بنادي أتلتيك بيلباو، حتى تمت ترقيته إلى الفريق الأول بالنادي الباسكي عام 1980.

🔴 OFICIAL | La @RFEF confía en Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional @SEFutbol ✏️ La junta directiva debe aprobar el nombramiento el próximo lunes 🔗 https://t.co/Pj4Wf6McMx#VamosEspaña pic.twitter.com/V3iIvR5EUx — RFEF (@rfef) December 8, 2022

قضى لا فوينتي سبع سنوات مع بيلباو قبل أن يخوض تجربة جديدة، وهذه المرة مع إشبيلية في عام 1987، واستمر مع النادي الأندلسي 4 سنوات، ثم عاد إلى فريقه الأم في صيف عام 1991.

وبعد سنتين بالتمام، حزم لا فوينتي حقائبه ولعب لصفوف ديبورتيفو ألافيس، ودافع عن ألوان الفريق عامًا وحيدًا، قبل أن يقرّر اعتزال كرة القدم.

وخلال هذه المسيرة، لعب لا فوينتي أكثر من 250 مباراة مع جميع هذه الأندية، وكان النصيب الأكبر مع أتلتيك بيلباو بـ160 مباراة بمختلف البطولات.

ورفع لا فوينتي لقب الدوري الإسباني مع الفريق الباسكي لاعبًا مرتين، وذلك في موسمي 1982-1983 و1983-1984، بالإضافة إلى لقب وحيد في كأس ملك إسبانيا، ومثله في السوبر الإسباني.

ولم يسبق له اللعب مع المنتخب الأول لإسبانيا، لكنه كان أحد عناصر منتخب "لاروخا" تحت 21 عامًا.

بدأ لا فوينتي رحلته مع سلك التدريب، من مقاعد بدلاء أتلتيك بيلباو في عام 2006، وبقي معه حتى عام 2011، ثم قضى فترة قصيرة للغاية استمرت لأشهر مع ديبورتيفو ألافيس.

صانع مواهب إسبانيا

ومنذ عام 2013، يمارس لا فوينتي وظيفته مدربًا للفئات السنية في منتخب إسبانيا، بدأها مع فريق تحت 19 عامًا، ثم تحت 18 عامًا، وأخيرًا تحت 21 عامًا.

وخلال هذه الفترة صنع لا فوينتي مجده التدريبي، حيث قاد منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا للتتويج بكأس أوروبا عام 2015، وكذلك منتخب تحت 21 عامًا للفوز بالبطولة الأوروبية عام 2019.

ونقلت صحيفة "ماركا" تصريحات أحد اللاعبين السابقين عن لا فوينتي، حيث قال "سيكون مدربًا رائعًا، إنه يعرف كل التفاصيل عن طبيعة لاعبينا، هو شخص مثالي واللاعبون يحترمونه وهو كذلك، في الحقيقة إنه مؤهل ليكون مدربًا كبيرًا في المستقبل".