مقطع مسرب يثير الجدل حول خلاف مدرب الكاميرون مع الحارس أونانا في كأس العالم

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي -اليوم الخميس- مقطع مرئي مسرّب، لمدرب المنتخب ريغوبيرت سونغ، وهو يتحدث فيه عن سبب خلافه مع الحارس أندريه أونانا خلال مشاركة الفريق في كأس العالم 2022.

وقّرر سونغ بشكل مفاجئ استبعاد حارس إنتر ميلان من ثاني مباريات الكاميرون في كأس العالم أمام صربيا، ليحلّ بدلًا منه ديفيس إيباس. وذكرت بعض التقارير حينها أن قرار الاستبعاد جاء بعد خلاف مع المدرب حول طريقة لعب الحارس في أول مباراة بالمونديال، والتي خسرها الفريق بهدف مقابل لا شيء أمام سويسرا.

وأثار المرئي -الذي ظهر اليوم- جدلًا واسعًا بين الجماهير الكاميرونية على موقع تويتر، واختلفت في الرأي حول مدى مصداقية تصريحات سونغ، في حين انتقد آخرون توتر الأجواء في المنتخب الكاميروني بهذا الشكل، حتى وصل بهم الأمر لتصوير مثل هذا المقطع ونشره على المنصات.

#WhatsAppNews

L'entraîneur RIGOBERT SONG raconte lui même en direct l'affaire ONANA ANDRÉ. pic.twitter.com/bnG3QYMXbA — Berthier Ace (@BerthierAce) December 8, 2022

وشرح سونغ في المقطع ما حدث مع أونانا، ومن بين ما قاله إن الحارس -البالغ من العمر (26 عامًا)- يتصرّف "في التدريب بشكل فردي، وفي المباريات يلعب بمخاطرة. وأخبرته أن يلعب الكرة على الجانبين، فأخبرني أنه لا يريد التحدث معي".

🚨🇨🇲 Dans cette vidéo Song explique ce qui s'est passé avec Onana « À l’entraînement, il fait son One man show. En match, il joue avec les risques. Je lui dis: “petit, joue moi le ballon sur les côtés. Il me dit, lui on ne doit pas lui parler. »#sna #song #onana pic.twitter.com/dllwlfxEP7 — Sport News Africa (@snewsafrica) December 8, 2022

وعقب نشر المرئي نشر أونانا تغريدة -عبر حسابه في تويتر- ظهر فيها وهو يرد بطريقة غير مباشرة على مدربه ويكذّب تصريحاته، وقال أونانا "في عالم يكون فيه الكذب هو الشيء الشائع، فإن قول الحقيقة يجعلك ثوريًا. لكن في النهاية ومع الوقت سيُوضع كل شيء في مكانه".

Dans un monde où le mensonge est la chose la plus courante, dire la vérité fait de vous un révolutionnaire. Mais à la fin, le temps remet tout à sa place. — Andre Onana (@AndreyOnana) December 8, 2022

ولام مغردون أونانا لصمته منذ لحظة الخلاف مع المدرب واستبعاده، في حين أكّد آخرون دعمهم للحارس وحبهم الكبير له، برغم كل ما قاله المدرب عنه.

من جانب آخر، شكّك بعض المتابعين في صحة ما قاله سونغ عن الحارس، وانتقد آخرون طريقة التعامل داخل منتخب الكاميرون، وقال مغرد "يعرف الكاميرونيون كيفية التخريب على بعضهم بعضًا فقط، لماذا يتم تسجيل هذه المحادثة الخاصة؟".

ولم يصدر أي رد رسمي من الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، حول المقطع المسرب، أو تعليق أونانا على تويتر.

يُذكر أن الكاميرون خرجت من دور المجموعات في مونديال قطر، بعد خسارتها في المباراة الأولى، والتعادل في الثانية، ورغم الفوز في المباراة الثالثة على البرازيل بهدف مقابل لا شيء.

وتصدّرت البرازيل المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب سويسرا.

Mieux tu disais la vérité depuis plutôt que de passer de footballeur à écrivain contemporain. https://t.co/GbdBDw1SLT — Mr Ghost🐺💀🇨🇲 (@FabriceBasta1) December 8, 2022

We will never stop loving u #numero1 https://t.co/SJf6AMCq9O — Ngah Pride (@ngah_pride) December 8, 2022

Ça c'est la preuve que c'est ta propre chaussure qui peut te tuer. Filmer à son insu par un proche probablement, et ça se retrouve sur internet.

Merci pour le kongossa, mais ca me choque quand même. https://t.co/06IRtwquAl — G.N 🇨🇲 (@GaetanNtjam) December 8, 2022

Ou c'est vrai ohhhhh ou c'est pas vrai ooooo. Vous aimez seulement distraire les gens https://t.co/HElRQiSSvN — Positivité🍀✨ (@Cassou_san) December 8, 2022

Cameroonians only know how to sabotage each other. Why is this private conversation being recorded 🤦🏽‍♂️ https://t.co/9FUOlDXSRS — Tonyé JB (@lfbiaka) December 8, 2022