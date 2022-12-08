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أبرزهم العميد سايس.. مخاوف من غياب 3 نجوم مغاربة عن مواجهة البرتغال

Morocco v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup Qatar 2022
رومان سايس خلال مباراة إسبانيا الماضية في ثمن نهائي كأس العالم (غيتي)
8/12/2022

يسود الخوف والترقب لدى الجماهير المغربية والعربية من إمكانية غياب ثلاثي بارز عن تشكيلة منتخب المغرب في مواجهة البرتغال، في مباراة ربع نهائي كأس العالم المقامة في قطر، وهو الثلاثي الذي كان له الدور البارز في تحقيق "أسود الأطلس" لإنجاز عربي غير مسبوق بالوصول لربع نهائي المونديال.

ويتعلّق الأمر بكل من: عميد الدفاع رومان سايس، المصاب على مستوى الفخذ، وقلب الدفاع نايف أكرد، الذي تعرّض للإصابة نفسها، إلى جانب الظهير الأيمن نصير المزراوي، الذي لم يقو على إتمام الوقت الأصلي لمباراة إسبانيا في ثمن النهائي، والتي انتهت بتفوق أسود الأطلس بركلات الترجيح.

وذكرت مصادر إعلامية مغربية أن الجهاز الطبي لمنتخب المغرب -بقيادة الدكتور عبد الرزاق هيفتي- يسابق الزمن من أجل تجهيز الثلاثي ليكون حاضرًا في المباراة التاريخية أمام البرتغال، حيث خضع الثلاثي لحصص علاجية إضافية.

Morocco v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup Qatar 2022
نايف أكرد كان واحدا من أبرز نجوم مباراة إسبانيا قبل خروجه مصابا (غيتي)

وحسب صحيفة "المنتخب" المغربية، نقلًا عن مصادر مقربة من "أسود الأطلس"؛ فإن المدرب وليد الركراكي تلقّى إشارات إيجابية بخصوص مدافع ويست هام الإنجليزي نايف أكرد، الذي اضطُر لمغادرة مباراة إسبانيا الماضية، بسبب شعوره بآلام على مستوى أعلى الفخذ.

وقالت الصحيفة نفسها إن أكرد سيكون بنسبة كبيرة حاضرًا في قمة البرتغال، بعد أن كشفت الفحوصات الأولية، بأن إصابته لم تكن بالخطورة التي ستمنعه من المشاركة.

وخرج أكرد باكيًا من اللقاء الماضي، كما ظهرت عليه علامات الانزعاج والآلام من الإصابة، حتى خلال الاحتفالات بالتأهل.

في المقابل، لا تزال الشكوك -وفق صحيفة "المنتخب"- تحوم حول إمكانية مشاركة مدافع بشكتاش التركي رومان سايس في هذا اللقاء، في انتظار الحسم في الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتعرّض سايس لتشنج عضلي في الشوط الإضافي الثاني من مباراة إسبانيا، وأكمل المباراة وهو يضع ضمادة على مستوى الفخذ.

FIFA World Cup Qatar 2022 - Group F - Morocco v Croatia
إصابة نصير مزراوي في مباراة كرواتيا خلال دور المجموعات (رويترز)

كذلك من المرتقب أن يحسم الجهاز الطبي في جاهزية الثنائي: نور الدين أمرابط ونصير المزراوي، اللذين عانيا من الإصابة منذ نهاية الدور الأول.

يُشار إلى أن وليد الركراكي، كان قد منح للاعبين يوم راحة -أمس الأربعاء- وقد برمج حصتين إعداديتين فقط قبل مباراة البرتغال، ستكون الأولى مغلقة على أرضية ملعب الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة -اليوم الخميس- بينما ستكون الثانية مفتوحة أمام وسائل الإعلام، يوم غد الجمعة.

وستقام مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره البرتغالي على أرضية ملعب "الثمامة"، يوم السبت المقبل، عند السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية