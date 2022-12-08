أبرزهم العميد سايس.. مخاوف من غياب 3 نجوم مغاربة عن مواجهة البرتغال

يسود الخوف والترقب لدى الجماهير المغربية والعربية من إمكانية غياب ثلاثي بارز عن تشكيلة منتخب المغرب في مواجهة البرتغال، في مباراة ربع نهائي كأس العالم المقامة في قطر، وهو الثلاثي الذي كان له الدور البارز في تحقيق "أسود الأطلس" لإنجاز عربي غير مسبوق بالوصول لربع نهائي المونديال.

ويتعلّق الأمر بكل من: عميد الدفاع رومان سايس، المصاب على مستوى الفخذ، وقلب الدفاع نايف أكرد، الذي تعرّض للإصابة نفسها، إلى جانب الظهير الأيمن نصير المزراوي، الذي لم يقو على إتمام الوقت الأصلي لمباراة إسبانيا في ثمن النهائي، والتي انتهت بتفوق أسود الأطلس بركلات الترجيح.

وذكرت مصادر إعلامية مغربية أن الجهاز الطبي لمنتخب المغرب -بقيادة الدكتور عبد الرزاق هيفتي- يسابق الزمن من أجل تجهيز الثلاثي ليكون حاضرًا في المباراة التاريخية أمام البرتغال، حيث خضع الثلاثي لحصص علاجية إضافية.

وحسب صحيفة "المنتخب" المغربية، نقلًا عن مصادر مقربة من "أسود الأطلس"؛ فإن المدرب وليد الركراكي تلقّى إشارات إيجابية بخصوص مدافع ويست هام الإنجليزي نايف أكرد، الذي اضطُر لمغادرة مباراة إسبانيا الماضية، بسبب شعوره بآلام على مستوى أعلى الفخذ.

وقالت الصحيفة نفسها إن أكرد سيكون بنسبة كبيرة حاضرًا في قمة البرتغال، بعد أن كشفت الفحوصات الأولية، بأن إصابته لم تكن بالخطورة التي ستمنعه من المشاركة.

وخرج أكرد باكيًا من اللقاء الماضي، كما ظهرت عليه علامات الانزعاج والآلام من الإصابة، حتى خلال الاحتفالات بالتأهل.

في المقابل، لا تزال الشكوك -وفق صحيفة "المنتخب"- تحوم حول إمكانية مشاركة مدافع بشكتاش التركي رومان سايس في هذا اللقاء، في انتظار الحسم في الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتعرّض سايس لتشنج عضلي في الشوط الإضافي الثاني من مباراة إسبانيا، وأكمل المباراة وهو يضع ضمادة على مستوى الفخذ.

كذلك من المرتقب أن يحسم الجهاز الطبي في جاهزية الثنائي: نور الدين أمرابط ونصير المزراوي، اللذين عانيا من الإصابة منذ نهاية الدور الأول.

يُشار إلى أن وليد الركراكي، كان قد منح للاعبين يوم راحة -أمس الأربعاء- وقد برمج حصتين إعداديتين فقط قبل مباراة البرتغال، ستكون الأولى مغلقة على أرضية ملعب الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة -اليوم الخميس- بينما ستكون الثانية مفتوحة أمام وسائل الإعلام، يوم غد الجمعة.

وستقام مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره البرتغالي على أرضية ملعب "الثمامة"، يوم السبت المقبل، عند السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.