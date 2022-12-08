تحرص الكثير من المنتخبات الوطنية على ارتداء لاعبيها قمصانا تحمل نفس ألوان علمها الوطني، باعتبارها جزءا من الهوية البصرية الوطنية للبلد، لكن الأمر يختلف بالنسبة لعدد من المنتخبات، والتي تخص نفسها بقميص رسمي يحمل ألوانا لا توجد إطلاقا في علمها الوطني، فما السر وراء ذلك؟

الجواب كان في تقرير نشرته صحيفة "جي كيو" (GQ) الإيطالية، ويستعرض الأسباب الحقيقية التي جعلت منتخبات كإيطاليا وهولندا وألمانيا ترتدي قمصانا بألوان غير موجودها في علمها الوطني.

إيطاليا والقميص الأزرق

ذكر التقرير أن اللون الذي ارتبط بمنتخب إيطاليا هو الأزرق، والذي ترجع أسباب استخدامه إلى فترة الحكم الملكي، حيث استخدم القصر الملكي عام 1366 هذا اللون عندما أراد الملك "أميديو السادس" راية لمملكته.

ثم لاحقا أصبح الأزرق أيضًا اللون الرسمي للجيش الملكي، ليمتد بعدها لعالم الرياضة، حيث تم اختياره لقميص المنتخب الوطني خلال فترة الملكية، ولم يتغير حتى بعد الانتقال إلى النظام الجمهوري.

هولندا والبرتقالي

تطلق الجماهير على اللاعبين الهولنديين (أو على منتخب هولندا) لقب "البرتقالي" (بالهولندية "أورينيي").

مع ذلك، فإن علم هولندا يخلو تماما من هذا اللون، وبدلا من ذلك يضم 3 خطوط أفقية: أحمر وأبيض وأزرق.

ويعود استخدام البرتقالي لاعتبارات من الماضي البعيد، حيث اختاره الأسلاف الهولنديون المنحدرون من سلالة الملك وليام الأول، المعروف باسم "وليام أوف أورانج" الذي يحمل نفس معنى البرتقالي.

ألمانيا تختار الأبيض

كذلك، يحتوي العلم الألماني على الأسود والأحمر والأصفر، ولا يوجد فيه الأبيض على الإطلاق.

مع ذلك، إذا فكرنا في المنتخب الألماني يتبادر إلى الذهن النجوم الذين مرّوا على "المانشافت" أمثال رومينيغه وكلينسمان وبريمي وفولر وهم يركضون على العشب الأخضر بقميص أبيض.

في حالة ألمانيا أيضا، يجب علينا البحث في كتب التاريخ، عن أسباب هذا الاختيار، لأنه اللون الرسمي لمملكة "تورون" التي ظلت مركز الإمبراطورية الألمانية لأكثر من 200 عام، من 1701 إلى 1918.

الأصفر الأسترالي

الأمر سيّان مع المنتخب الأسترالي، فعلى الرغم من أن علم هذا البلد باللون الأزرق مع بعض النجوم، فإن قميص المنتخب يشتهر بالأصفر الذهبي المزين ببعض الأخضر، وكانت المرة الأولى التي تم فيها تبني هذا اللون عام 1899، بمناسبة بطولة خاضها منتخب الكريكت في إنجلترا، فلماذا تم اختيار هذا اللون؟

في حالة استراليا، هناك فرضيتان: الأولى، وهي الأكثر قبولا، أنه اللون الذي يرمز إلى زهرة "الميموزا" الشهيرة. أما الثانية، فتشير إلى أن الأصفر يرمز للصحارى والأخضر للغابات، وهي الجغرافيا الغالبة على الكثير من الأراضي الأسترالية.

فنزويلا والأرجواني

لطالما رافق الشك اختيار منتخب فنزويلا الأرجواني، حيث يرى البعض بأنه يرمز للنفط، وهو مصدر دخل مهم لهذا لبلد.

في حين يشير آخرون إلى أنه يرمز للنبيذ الأحمر، وهو أحد أكثر المنتجات التي يتم تسويقها في هذا البلد الواقع بأميركا اللاتينية.

اليابان.. بالأزرق هو الآخر

كما هو معلوم، فإن علم اليابان أبيض مع دائرة حمراء في المنتصف، وهو خالِ تمامًا من الأزرق الذي تم اختياره لقميص المنتخبات اليابانية.

في حالة اليابان، يبتعد السبب أخيرا عن الروابط التاريخية أو الجغرافية.

ويرجع اختيار هذا اللون إلى أول مباراة رسمية للمنتخب الياباني في بطولة دولية، وقد لعبها في طوكيو عام 1930، حيث تم اختيار فريق من جامعة طوكيو، كان مهيمنًا وقتها على البطولة، لتمثيل البلد، وكان لون قميص هذا الفريق هو الأزرق، ولأنه حقق فوزا ساعتها، لم يتغير أبدًا لمعتقداتهم الخرافية بأنه سيكون جالبا للحظ.