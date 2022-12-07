بعد 17 يومًا من المباريات اليومية -خطفت ببعض نتائجها المدوّية أنفاس عشّاق المستديرة حول العالم- جاء أخيرًا موعد الراحة. وسيحظى اللاعبون والمشجعون في كأس العالم 2022 بيومي راحة -اليوم الأربعاء وغدًا الخميس- قبل أن تعود الحماسة في دور ربع نهائي مرتقب.

بعد أن وصلت قبل قرابة شهر إلى قطر، ستنتهز المنتخبات الثمانية التي لا تزال في المنافسات الفرصة لقضاء بعض الوقت مع العائلة، لا تخلو من الحصص التدريبية، في حين حصل المنظمون على فرصة لالتقاط أنفاسهم.

ومنحت بعض منتخبات بعض الراحة للاعبيها، بما يتطابق مع جدول مبارياتها.

في الأحد الماضي -غداة تأهل الأرجنتين إلى ربع النهائي عقب فوزها 2-1 على أستراليا- نظّم ليونيل ميسي "أسادو"، وهو حفل شواء في الهواء الطلق يحظى بشعبية كبيرة لدى الأرجنتينيين، داخل مرافق جامعة قطر حيث معسكر المنتخب، بحضور زوجته وأطفاله الثلاثة وبعض زملائه؛ على غرار: نيكولاس أوتاميندي، وألخاندرو بابو غوميس.

أما البرازيل -على سبيل المثال- فقد واصلت التدريبات على إيقاع خفيف، قبل أن يلتقي اللاعبون بعائلاتهم الذين انتظروهم في المركز التدريبي بالنادي العربي.

وتبادل المدرب البرازيلي تيتي ركل الكرة مع أحفاده، كما فعل الحارس أليسون وإيفرتون ريبيرو وفريد أو فابينيو مع أطفالهم.

كرة طاولة ورمي السهام

أما إسبانيا -التي سقطت أمام المغرب بركلات الترجيح في ثمن النهائي- فهي رائدة في هذا المجال؛ إذ منح المدرب لويس إنريكي راحة لمدة يومين للاعبيه قبل المواجهة مع أسود الأطلس. وقال إنريكي -في حديثه على منصة "تويتش" التي يتواصل من خلالها مع المشجعين- "اللاعبون ليسوا كائنات فضائية. نحتاج جميعًا إلى يوم إجازة بعد 10 أو 12 يومًا من التجمع. لا شيء غير عادي. يبدو لي إيجابيًا للغاية أن يتمكّنوا من قضاء بعض الوقت مع عائلاتهم وأحبائهم".

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبينما كان لويس إنريكي ينغمس في شغفه الثاني (ركوب الدراجات)، ذهب حوالي 15 لاعبًا إسبانيًا لتناول الغداء في مطعم فاخر في الدوحة، يديره الطاهي الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي "سولت باي"، وظهر أنسو فاتي وهو يرتدي الزي التقليدي القطري.

ويوم السبت الماضي، وبينما كان لاعبوه يلعبون "بلايستيشن" أو كرة الطاولة أو رمي السهام، استغل المدرب الإسباني الوقت -أيضًا- للاحتفال بعيد ميلاد ابنه باتشو الرابع والعشرين. وتناول العشاء مع عائلته بحضور فيران توريس المرتبط بابنته سيرا مارتينيس. كما انتهز مهاجم برشلونة الفرصة للذهاب مع شريكته إلى مدينة ملاهي في شبه جزيرة المها.

فرنسا وإنجلترا الأكثر استفادة

أما أكثر المستفيدين من جدول المونديال فهم الإنجليز والفرنسيون، الذين استفادوا من قرابة الأسبوع بين مباراتيهما في دور الـ16 والمواجهة المرتقبة بينهما في ربع النهائي على ملعب البيت يوم السبت المقبل.

وحظيت إنجلترا بيوم راحة كامل الاثنين الماضي. وبينما اختبر هاري كين وديكلان رايس وجاك غريليش مهاراتهم في كرة السلة في المسبح، وعمل بوكايو ساكا ولوك شو على لياقتهما البدنية على الدرجات الهوائية الثابتة.

وتلقى الإنجليز زيارة من عائلاتهم لمدة نصف يوم، بعد مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات مع الولايات المتحدة. فيما تمكّن الفرنسيون من رؤية عائلاتهم لمدة ثلاثة أيام.

وسمح الاتحاد الفرنسي لعائلات اللاعبين والموظفين بالبقاء في معسكرهم لليلتين، من الأحد إلى الثلاثاء الماضيين. وانتهز كيليان مبابي الفرصة لزيارة زميله في باريس سان جيرمان المغربي أشرف حيكمي، عشية المباراة ضد إسبانيا.

وقال جوردان فيريتو "إنها بطولة طويلة كثيرًا إذا وصلتم إلى النهاية، لذا فإن الشعور بوجود العائلة ووجودهم إلى جانبنا يحفّزنا، كما يشجعنا على أن نكون أفضل في الملعب".