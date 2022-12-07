فرحة هستيرية وشماريخ ومفرقعات.. هكذا احتفل المغاربة عبر العالم بتأهل "أسود الأطلس"

أخرجت ضربة ترجيح أشرف حكيمي الأخيرة في مرمى حارس منتخب إسبانيا لكرة القدم، أوناي سيمون، عشرات الآلاف من المغاربة إلى شوارع عدد من العواصم العالمية احتفالا بتأهل "أسود الأطلس" إلى ربع نهائي كأس العالم.

وخطف "أسود الأطلس" تأهلا تاريخيا لدور الثمانية، بعد أن انتصروا بضربات الترجيح 3-صفر على حساب منتخب إسبانيا عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 0-0.

وعلى غرار أبرز ساحات وشوارع المملكة المغربية، خرج المئات من المقيمين المغاربة في مختلف دول العالم إلى الشوارع من أجل التعبير عن فرحتهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات توثق احتفالات المغاربة في فرنسا وكندا وستراسبورغ وتونس والسنغال وغيرها من دول العالم.

كذلك، ورغم كون خصم المنتخب المغربي في هذا النزال كان منتخب إسبانيا، فقد خرج المئات من المغاربة إلى شوارع مدن إسبانية مختلفة مرددة أهازيج الاحتفال، في ملقا وإشبيلية والخزيرات.

وكما جرت عليه العادة في سابق أيام المونديال، ملأت الأعلام المغربية أبرز الساحات والشوارع في قطر، مباشرة بعد انتهاء المباراة التاريخية.

يشار إلى أن منتخب "أسود الأطلس" سيواجه البرتغال في ربع نهائي كأس العالم يوم السبت القادم على الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة.