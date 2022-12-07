فرحة هستيرية وشماريخ ومفرقعات.. هكذا احتفل المغاربة عبر العالم بتأهل "أسود الأطلس"
أخرجت ضربة ترجيح أشرف حكيمي الأخيرة في مرمى حارس منتخب إسبانيا لكرة القدم، أوناي سيمون، عشرات الآلاف من المغاربة إلى شوارع عدد من العواصم العالمية احتفالا بتأهل "أسود الأطلس" إلى ربع نهائي كأس العالم.
وخطف "أسود الأطلس" تأهلا تاريخيا لدور الثمانية، بعد أن انتصروا بضربات الترجيح 3-صفر على حساب منتخب إسبانيا عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 0-0.
وعلى غرار أبرز ساحات وشوارع المملكة المغربية، خرج المئات من المقيمين المغاربة في مختلف دول العالم إلى الشوارع من أجل التعبير عن فرحتهم.
ستراسبورغ فرحة الجماهير المغربية بعد التأهل التاريخي إلى دور ربع النهائي #كأس_العالم_قطر_2022 #قطر #الدوحة#المغرب_إسبانيا#WorldCupQatar2022 pic.twitter.com/lXChT0YcS4
— Arryadia TV (@arryadiatv) December 6, 2022
Casablanca-Élysées. #ChampsElysees #MARESP pic.twitter.com/4jBi5mxDdx
— Damien Rieu (@DamienRieu) December 6, 2022
احتفالات جماهير #المغرب في مدينة برشلونة بعد التأهل لربع نهائي المونديال #كاس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022#كأس_العالم#قطر2022 pic.twitter.com/5pTsjLnKYF
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 6, 2022
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات توثق احتفالات المغاربة في فرنسا وكندا وستراسبورغ وتونس والسنغال وغيرها من دول العالم.
نانت فرحة الجماهير المغربية بعد التأهل التاريخي إلى دور ربع النهائي #كأس_العالم_قطر_2022 #قطر #الدوحة#المغرب_إسبانيا#WorldCupQatar2022 pic.twitter.com/HhqKWb4Xg0
— Arryadia TV (@arryadiatv) December 6, 2022
ميلانو فرحة الجماهير المغربية بعد التأهل التاريخي إلى دور ربع النهائي #كأس_العالم_قطر_2022 #قطر #الدوحة#المغرب_إسبانيا#WorldCupQatar2022 pic.twitter.com/6J4aOLJhVk
— Arryadia TV (@arryadiatv) December 6, 2022
كذلك، ورغم كون خصم المنتخب المغربي في هذا النزال كان منتخب إسبانيا، فقد خرج المئات من المغاربة إلى شوارع مدن إسبانية مختلفة مرددة أهازيج الاحتفال، في ملقا وإشبيلية والخزيرات.
مالقا فرحة الجماهير المغربية بعد التأهل التاريخي إلى دور ربع النهائي #كأس_العالم_قطر_2022 #قطر #الدوحة#المغرب_إسبانيا#WorldCupQatar2022 pic.twitter.com/P6tvsJPPk0
— Arryadia TV (@arryadiatv) December 6, 2022
كندا فرحة الجماهير المغربية بعد التأهل التاريخي إلى دور ربع النهائي #كأس_العالم_قطر_2022 #قطر #الدوحة#المغرب_إسبانيا#WorldCupQatar2022 pic.twitter.com/U1ATbKuUNW
— Arryadia TV (@arryadiatv) December 6, 2022
وكما جرت عليه العادة في سابق أيام المونديال، ملأت الأعلام المغربية أبرز الساحات والشوارع في قطر، مباشرة بعد انتهاء المباراة التاريخية.
الجماهير العربية تحتفل بالتأهل التاريخي لأسود الأطلس للدور ربع النهائي من مونديال #قطر2022 #قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022#Qatar2022 #FIFAWorldCup#قنوات_الكاس pic.twitter.com/ltnRnycacq
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 6, 2022
وا سوق واقف إحنا جايين
#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #المغرب_إسبانيا#WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/OUTgzE8kVV
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 6, 2022
يشار إلى أن منتخب "أسود الأطلس" سيواجه البرتغال في ربع نهائي كأس العالم يوم السبت القادم على الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة.