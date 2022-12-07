دعوة للاستفادة من تجربة بطولة خالية من المتاعب.. كاتب بريطاني: حظر الكحول بمونديال قطر حقق نجاحا مبهرا

لا تزال تجربة حظر الكحوليات من ملاعب نهائيات كأس العالم، تسيطر على اهتمام الإعلام الإنجليزي، والذي لم يُخفِ انبهاره بنجاح التجربة، ودفع بعضهم إلى المطالبة بتقليد التجربة في مباريات الدوري الإنجليزي.

وبعد أن خلقت التجربة "بيئة صالحة للجميع لدخول للملعب"، ارتفعت أصوات في بلاد "مخترعي الكرة" من أجل أخذ قطر نموذجًا والاقتداء بهاا في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحدث تلك الأصوات جاء عبر مقال بموقع "آي نيوز"" (inews) للكاتب سيمون كيلنر، الذي سلّط الضوء على التغييرات التي أحدثها قرار حظر الكحوليات في الملاعب، مقارنة بما هو عليه الحال في إنجلترا والعديد من الدول الأوروبية.

نسخة مونديالية غيرت المفاهيم

يقول كيلنر إن هناك علاقة راسخة بين كرة القدم والكحول في إنجلترا، إلى درجة أنهم أصبحوا معروفين بأغنية "أريد أن أبقى هنا وأشرب كل الكحول.. أرجوك لا تأخذني إلى المنزل"، التي يردّدونها في كل بطولة دولية.

وأشار إلى أن حظر المشروبات الكحولية في الملاعب وحولها خلال مونديال قطر أثبت نجاحًا غير مشروط؛ "حيث كشفت الرسائل القادمة من قطر عن بيئة مختلفة تمامًا عما توقعناه، لا سيما فيما يتعلّق بمشجعي إنجلترا".

وأوضح الكاتب أن المباريات في كأس العالم "كانت خالية تمامًا من المتاعب كما أشارت لقطات مشجعي إنجلترا في مباراة نهاية الأسبوع مع السنغال، ومن الواضح أنه كان هناك سبب يجعلهم يشعرون بالبهجة".

ولم يترك التقرير الفرصة من أجل التذكير بالفوارق المسجّلة في مجموعة من المناسبات السابقة التي استهلكت فيها الجماهير الكحول، "فعند مقارنة هذه المشاهد مع آخر مرة حضر فيها مشجعو إنجلترا بطولة كبيرة، وذلك في نهائي بطولة أوروبا للرجال في ويمبلي العام الماضي، نلاحظ انتشار الفوضى الناجمة عن المشجعين المخمورين على نطاق لم نشهده من قبل، وأدّى ذلك إلى إطلاق تحقيق وطني خلُص إلى أن هذه الحوادث كانت "عارًا وطنيًا".

رسالة واضحة من قطر إلى العالم

أقرّ كاتب التقرير بأنه من مشجعي كرة القدم ويحب شرب الكحول قبل المباراة، لكنه لم يفهم أبدًا إصرار بعض زملائه على شرب الكحول قبل بداية المباراة، مشيرًا إلى أن بطولة كأس العالم هذه أظهرت أن هناك طريقة أخرى قد تشجّع سلطات كرة القدم في إنجلترا على إعادة التفكير في بيع الكحول داخل الملاعب وحولها.

وأوضح أن هناك بالفعل اعترافًا بالدور الذي تسبّبه المشروبات الكحولية في السلوك السيئ في مباريات كرة القدم، وهذا هو السبب في أن معظم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز التي من المحتمل أن تسبب مشكلات بين الجماهير، تبدأ في وقت مبكر من اليوم.

وفي رسالة غير مشفّرة للاتحاد المحلي للعبة والقائمين على الرياضة والسياسة في البلاد، تساءل صاحب التقرير عن السبب الذي جعل الدوري الإنجليزي لا يتخذ قفزة أخرى ويحظر المشروبات الكحولية محليًا؟ معدًّا أن حظر الكحول يمكن أن يشجع النساء والشباب على المشاركة في المزيد من المباريات.