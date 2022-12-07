أسود الأطلس تزأر في قطر ومدن مغربية ترقص على أنغام احتفالات النصر

الرباط – أشعل التأهل التاريخي للمنتخب الوطني المغربي لدور ربع النهائي لمونديال قطر شرارة احتفالات، لم تتوقف طيلة ليلة الثلاثاء في مختلف المدن المغربية.

فمباشرة بعد إعلان انتصار أسود الأطلس من قبل الحكم الأرجنتيني فيرناندو راباليني إثر هدف المهاجم المغربي أشرف حكيمي ضمن سلسلة الركلات الترجيحية، خرج آلاف المغاربة إلى الشوارع والساحات ابتهاجا بهذا الإنجاز غير المسبوق، وللتعبير عن فرحهم وشكرهم للنخبة الوطنية على أدائها المشرف.

وتحول شارع محمد الخامس في قلب العاصمة النابض إلى محج لساكنة المدينة، الذين قدموا للاحتفال حاملين الأعلام الوطنية والفرحة تغمر وجوههم بهذا التأهل التاريخي.

وشارك ملك المغرب محمد السادس في الاحتفالات الشعبية، ونشرت مواقع إلكترونية مغربية صور وفيديوهات للملك متجولا بين الجماهير المحتفلة وسط العاصمة على متن سيارته، مرتديا قميص المنتخب المغربي، وملوحا بالعلم الوطني.

احتفالات وطموحات

وتأهل المغرب لأول مرة في تاريخه وتاريخ العرب إلى دور ربع النهائي في مباراة كبيرة لعبها ضد المنتخب الإسباني، أحد أقوى المنتخبات في العالم، وأحد المرشحين للظفر بكأس العالم الحالي.

ولم يكن يعلو صوت في الشوارع على صوت منبهات السيارات وهتافات الجماهير وزغاريد النساء، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي بدورها إلى فضاء للاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي، الذي رفع سقف طموحات المغاربة إلى الوصول لأبعد نقطة في كأس العالم.

وتصدر وسما #المغرب_اسبانيا" و#أسود_الاطلس، قائمة الوسوم الأكثر تفاعلا بتويتر في المغرب، حيث تبادل نشطاء مظاهر الاحتفالات في مختلف جهات المملكة.

وهنأ ملك المغرب محمد السادس المنتخب الوطني بمناسبة إنجازه التاريخي حسب ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء (وكالة رسمية)، وأضاف المصدر أن الملك أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، ومدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي، أعرب لهما فيه عن أحر التهاني للاعبين والطاقمين التقني والإداري الذين قدموا أفضل ما لديهم، وبصموا على مسار رائع خلال هذه المسابقة الرياضية الكبرى.

وأشاد الملك بالأداء التاريخي لأعضاء المنتخب الوطني الذين كانوا في مستوى طموحات وتطلعات الجمهور المغربي العريض الذي يشجعهم بالمغرب وفي قطر وفي جميع أنحاء العالم، داعيا إياهم إلى الحفاظ على النهج نفسه في هذه المسابقة، ومواصلة تشريف كرة القدم الوطنية ورفع العلم الوطني عاليا.

وأضافت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن الملك تلقى اتصالات من رؤساء دول يهنئونه إثر تأهل المنتخب المغربي لربع النهائي، منهم رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

بدوره، هنأ رئيس الحكومة عزيز أخنوش الفريق المغربي على إنجازه، قائلا في تدوينة على صفحاته الرسمية في مواقع التواصل "شكرا لكم يا أسود الأطلس، لأنكم نجحتم مجددا في إبراز مدى الوحدة واللحمة القوية التي تتمتع بها هويتنا المغربية بكافة مكوناتها".

فرحة عربية

لم تكن الفرحة بتأهل أسود الأطلس فرحة مغربية فقط، بل كانت فرحة عربية وأفريقية، كون المنتخب المغربي هو الممثل الوحيد للعرب والأفارقة في الأدوار المتبقية من المنافسة.

وغرد الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي قائلا "المستحيل ليس مغربيا، المستحيل ليس عربيا، أسود ورجال المغرب بكم نفخر ونفاخر العالم".

المستحيل ليس مغربياً .. المستحيل ليس عربياً .. أسود ورجال المغرب 🇲🇦 بكم نفخر ونفاخر العالم.. pic.twitter.com/zDwA1Tt7bA — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 6, 2022

في حين غردت الملكة رانيا عقيلة ملك الأردن في حسابها على تويتر "مبروك لأسود الأطلس فرحتونا".

وكتب الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميغيل بوينو في صفحته على تويتر "هاردلاك، فخور بفريقنا الإسباني، وسعيد أن تأهل منتخب جيراننا الأعزاء، ألف مبروك المنتخب المغربي ومبروك الإنجاز التاريخي، آمل حقا أن يفوزوا بكأس العالم قطر 2022".

وغردت صفحة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على مواقع التواصل الاجتماعي "ارفع رأسك اليوم فأنت مغربي".

ارفع رأسك اليوم فانت مغربي 🇲🇦🇲🇦🇲🇦 pic.twitter.com/sab5VhD9Rz — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 6, 2022

بصمة مميزة

وبصم المنتخب المغربي على أداء مميز في مونديال قطر مند أول مباراة خاضها ضمن مجموعة صعبة، تضم منتخبات قوية، فتصدر المجموعة السادسة متجاوزا كرواتيا وبلجيكا وكندا، ثم أخرج منتخب لاروخا في الدور الثاني من المنافسة.

وإذا كان المنتخب المغربي حقق إنجازا تاريخيا في المونديال، بتأهله لأول مرة لدور ربع النهائي في تاريخ مشاركات العرب ببطولة كأس العالم، وذلك خلال هذه النسخة من المونديال التي تقام لأول مرة في دولة عربية، فإن وليد الركراكي مدرب الأسود حقق بدوره إنجازا كبيرا كونه أول مدرب عربي يصل إلى هذا الدور.

وكانت أبرز إنجازات المنتخبات العربية في كأس العالم هو بلوغ دور الـ 16 فقط، وحدث ذلك 3 مرات، عن طريق منتخب المغرب في نسخة 1986 بالمكسيك، ومنتخب السعودية في نسخة 1994 في الولايات المتحدة، ومنتخب الجزائر في نسخة 2014 في البرازيل.

وعلى المستوى الأفريقي، عادل أسود الأطلس بتجاوزهم دور ثمن النهائي إنجاز منتخبات الكاميرون والسنغال وغانا سنوات 1990 و2002 و2010 على التوالي.

ومن المرتقب أن يواجه المنتخب المغربي في دور ربع النهائي للمونديال السبت المقبل منتخب البرتغال الذي انتصر على نظيره السويسري 6-1.