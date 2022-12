20 ألفا يمثلون 150 دولة.. إشادة بجهود المتطوعين خلال كأس العالم في قطر

أشادت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بجهود أكثر من 20 ألف متطوع يشاركون في نهائيات كأس العالم 2022 المقامة حاليا في دولة قطر، بمناسبة يوم التطوع العالمي.

وأثنت اللجنة و"فيفا"، على جهود المتطوعين في تنظيم أكبر بطولة كروية، ونشر حساب لجنة المشاريع والإرث عبر تويتر، مقطع فيديو، يُظهر احتفال مجموعة من متطوعي كأس العالم بيوم التطوع العالمي، وأدوا رقصاتهم الخاصة على أنغام أغنية "ارحبوا".

Our FIFA World Cup volunteers have danced and smiled their way into our hearts 💃🕺 #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/t8POMzvQfc

وفي مقطع فيديو آخر، يظهر سفراء من كأس العالم بينهم: ديفيد بيكهام ومارسيل ديسايي ويايا توريه، مع مجموعة من المتطوعين، حيث قاموا بزيارة مفاجئة في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى مركز المتطوعين في مركز الدوحة للمعارض للالتقاء بهم.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن الكأس الذي سيرفعه بطل كأس العالم، أصبح متوفرا للمتطوعين لالتقاط الصور، والمشاركة في مجموعة من الأنشطة بمركز المتطوعين، في مركز الدوحة للمعارض.

وقسم اليوم إلى 3 أنشطة مختلفة، جمعت بعض فرق المتطوعين وجها لوجه، مع نجم كرة القدم المكسيكي، لويس هيرنانديز، وقائد المنتخب العراقي السابق، يونس محمود، وحارس المرمى العماني، علي الحبسي، والممثل الكوميدي الأردني، وسام قطب، للمشاركة في مسابقات وأنشطة ممتعة تحمل الطابع الكروي.

وبحسب "فيفا" فإنه جرى استقطاب 20 ألف متطوع من 150 جنسية، لدعم بطولة كأس العالم في قطر.

وعبر منصات التواصل، غرّد رياضيون سفراء لـ "فيفا" بتغريدات شكر لمتطوعي كأس العالم في قطر، واعتبروا المتطوعين "سر نجاح كأس العالم الأول في الوطن العربي"، مقدمين الشكر لهم على جهودهم الحثيثة، للمساعدة في تقديم تجربة مذهلة للمشجعين واللاعبين والمسؤولين.

Thank you to all of the volunteers that have made the FIFA World Cup Qatar 2022 a success.

We couldn’t have done it without you! #Qatar2022 pic.twitter.com/MBZQhoutud

— Road to 2022 (@roadto2022en) December 5, 2022