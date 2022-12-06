20 ألفا يمثلون 150 دولة.. إشادة بجهود المتطوعين خلال كأس العالم في قطر

أشادت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بجهود أكثر من 20 ألف متطوع يشاركون في نهائيات كأس العالم 2022 المقامة حاليا في دولة قطر، بمناسبة يوم التطوع العالمي.

وأثنت اللجنة و"فيفا"، على جهود المتطوعين في تنظيم أكبر بطولة كروية، ونشر حساب لجنة المشاريع والإرث عبر تويتر، مقطع فيديو، يُظهر احتفال مجموعة من متطوعي كأس العالم بيوم التطوع العالمي، وأدوا رقصاتهم الخاصة على أنغام أغنية "ارحبوا".

Our FIFA World Cup volunteers have danced and smiled their way into our hearts 💃🕺 #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/t8POMzvQfc — Road to 2022 (@roadto2022en) December 5, 2022

وفي مقطع فيديو آخر، يظهر سفراء من كأس العالم بينهم: ديفيد بيكهام ومارسيل ديسايي ويايا توريه، مع مجموعة من المتطوعين، حيث قاموا بزيارة مفاجئة في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى مركز المتطوعين في مركز الدوحة للمعارض للالتقاء بهم.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن الكأس الذي سيرفعه بطل كأس العالم، أصبح متوفرا للمتطوعين لالتقاط الصور، والمشاركة في مجموعة من الأنشطة بمركز المتطوعين، في مركز الدوحة للمعارض.

المشاركة ف #كأس_العالم_قطر_2022 كمتطوع دولي كانت بالنسبة لنا حلم وتحقق، وقررنا الخروج ببصمة تبقى في انجازنا الشخصي،جمعنا تواقيع جماهير ومشاركين أكثر من 300 توقيع من مختلف الجنسيات .

وينقصنا ف هذه اللوحة توقيع الأمير الشيخ @TamimBinHamad.

ساعدونا في اكمال اللوحة بإيصال الفيديو pic.twitter.com/D0Dih2RYYK — الحسين العامري #تطوع عمان 🇴🇲 (@AlHusain22) December 1, 2022

وقسم اليوم إلى 3 أنشطة مختلفة، جمعت بعض فرق المتطوعين وجها لوجه، مع نجم كرة القدم المكسيكي، لويس هيرنانديز، وقائد المنتخب العراقي السابق، يونس محمود، وحارس المرمى العماني، علي الحبسي، والممثل الكوميدي الأردني، وسام قطب، للمشاركة في مسابقات وأنشطة ممتعة تحمل الطابع الكروي.

وبحسب "فيفا" فإنه جرى استقطاب 20 ألف متطوع من 150 جنسية، لدعم بطولة كأس العالم في قطر.

وعبر منصات التواصل، غرّد رياضيون سفراء لـ "فيفا" بتغريدات شكر لمتطوعي كأس العالم في قطر، واعتبروا المتطوعين "سر نجاح كأس العالم الأول في الوطن العربي"، مقدمين الشكر لهم على جهودهم الحثيثة، للمساعدة في تقديم تجربة مذهلة للمشجعين واللاعبين والمسؤولين.

Thank you to all of the volunteers that have made the FIFA World Cup Qatar 2022 a success. We couldn’t have done it without you! #Qatar2022 pic.twitter.com/MBZQhoutud — Road to 2022 (@roadto2022en) December 5, 2022

كما علّق مغردون ومتطوعون في يوم التطوع العالمي، الذي يحمل شعار "تطوع الآن من أجل مستقبلنا المشترك" هذا العام، وأشادوا بما قدّمه المتطوعون خلال كأس العالم في قطر.

وشارك عدد من متطوعي كأس العالم تجاربهم في مونديال قطر، ومنهم المتطوع العماني الحسين العامري، الذي أطلق مبادرة جمع توقيعات على قميص المتطوعين الموحد، موضحا في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، أنه جمع تواقيع أكثر من 300 شخص من مشجعي كأس العالم.