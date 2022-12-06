مدرب البرتغال ينتقد تصرف رونالدو في مباراة كوريا الجنوبية

في تصريح غير معتاد من مدرب منتخب البرتغال تجاه النجم كريستيانو رونالدو، عبّر فرناندو سانتوس عن استيائه الكبير من الصورة التي تم تداولها لـ"الدون" أثناء تغييره في مباراة كوريا الجنوبية الأخيرة، في آخر مباريات دور مجموعات كأس العالم في قطر، مؤكدًا بأنه "لم يكن مسرورًا بها".

وتناقلت وسائل إعلام دولية صورة للنجم البرتغالي وهو يضع أصبعه في فمه، ويدعو شخصًا ما للصمت، خلال مغادرته أرض الملعب بقرار من مدربه، وهي الحركة التي تم تأويلها على أنها موجهة إلى المدرب، وتعبّر عن غضبه من قرار تبديله، قبل أن يعود "الدون" في وقت سابق وينفي كل هذه التأويلات.

فيما عرضت وسائل الإعلام البرتغالية مشاهد قالت فيها إن المهاجم استخدم كلمات بذيئة معترضًا على قرار سانتوش.

"لم تعجبني أبدًا"

قال سانتوش في ردّه على الواقعة -في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين- "أجبت بعد المباراة وسأفعل ذلك مرة أخرى، أنا لا أعرف أي شيء عما حدث على أرض الملعب، لقد رأيته يتجادل مع لاعب كوري، لا أريد التحدث عن ذلك بعد الآن، ولكن عن مباراة الغد"، في إشارة إلى مواجهة سويسرا في ثمن نهائي كأس العالم.

غير أن المدرب البرتغالي لم يُخفِ استياءه من تصرف رونالدو، وأقرّ بأنه عاود مشاهدة اللقطة، وقال "لم تعجبني أبدًا…لم تعجبني أبدًا".

وشدّد سانتوس على أن المسألة تم تسويتها داخل البيت الداخلي للمنتخب، وقال "لقد سُويّت هذه الأمور، نحلّها في الداخل وقد انتهت، وصلنا إلى نهاية هذه المسألة، والآن نفكر بمباراة الغد، والجميع يركز على التحضيرات".

يحدث هذا في وقت يواصل فيه النجم السابق لريال مدريد فقدان الإجماع داخل بلاده، فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "أبولا" البرتغالية -واسعة الانتشار- أن 70% من المشاركين لا يريدون مشاركة رونالدو أساسيًا ضد سويسرا، غير أن سانتوس قال إنه لم يُعِر انتباهًا للجدل أو لاستطلاعات الرأي على الإنترنت حول هذه المسألة.

وقال مدرب منتخب البرتغال "لا أقرأ هذا النوع من المواد، ليست قلة احترام، لكن لأن لدينا ثلاثة أيام للتدريب من أجل مباراة، وأنا لا أنظر إلى أنواع أخرى من الأخبار، نحن نركز على المباراة المقبلة".

الجدل يواصل مطاردة "الدون"

وقبل دقائق من المؤتمر الصحفي لسانتوس، انتشرت أنباء بأن نادي النصر السعودي، اقترب من التعاقد مع رونالدو، الذي أصبح لاعبًا حرًا عقب رحيله عن مانشستر يونايتد قبل بداية المونديال.

ولم يفوّت الصحفيون الفرصة لطرح سؤال حول الموضوع على سانتوس، وردّ قائلًا "لم أتحدث معه بشأن هذا الأمر، لم أكن على علم به". وأضاف "قال لي شخص ما هذا قبل دقائق، ولكن هذا قراره، ومسألة يجب عليه التعامل معها، نحن نركز على كأس العالم وهذا الفريق".

من الجدير بالذكر أن رونالدو سجّل هدفًا في كأس العالم في قطر، من ركلة جزاء في المباراة التي فاز بها المنتخب البرتغالي على نظيره الغاني 3-2 في الجولة الأولى من المجموعة الثامنة، وأصبح بذلك أول لاعب يسجّل أهدافًا في 5 نسخ مختلفة من بطولات كأس العالم، ويتطلع الآن لتسجيل هدف سيكون الأول له في الأدوار الإقصائية بكأس العالم.

وتأهل منتخب البرتغال متصدرًا مجموعته السابعة، برصيد 6 نقاط، بعد انتصارين على كل من: غانا والأوروغواي، وهزيمة أمام كوريا الجنوبية، وسيواجه في دور الثمن منتخب سويسرا، الذي احتل وصافة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، من انتصارين على الكاميرون وصربيا وهزيمة أمام البرازيل.