لاعبون شعروا بتعرضهم للاستغلال.. تقرير: حركة غلق الأفواه خلقت أزمة كبيرة داخل منتخب ألمانيا

تسبّبت حركة "إغلاق الأفواه" التي قام بها لاعبو منتخب ألمانيا في مباراتهم الافتتاحية بكأس العالم 2022 في قطر، أمام اليابان في خلق مشكلات بالجملة داخل معكسر المنتخب داخل غرفة ملابس المنتخب، وأدّت إلى نشوب خلافات بين عدد من اللاعبين الذين رفضوا المشاركة في الحملة.

وجاء تصرف لاعبي منتخب ألمانيا احتجاجًا على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بحظر ارتداء شارة تدعم المثليين، وتسبّب ذلك التصرف في انتقادات واسعة للاعبين الألمان من طرف عدد من النجوم، كان من بينهم قائد المنتخب البلجيكي إيدين هازارد الذي صرّح -في وقت سابق- بأنه " كان على منتخب ألمانيا التركيز على لعب كرة القدم، وليس تمرير رسائل سياسية".

لاعبون شعروا بالاستغلال

وذكر موقع "فوكس سبورتس" (Fox Sports) أن الأخبار المسرّبة من داخل معسكر المنتخب الألماني بعد الإقصاء، كشفت عن حدوث انشقاقات واضحة بين اللاعبين، ما أثّر في الجو العام داخل المنتخب، وأسهم -إلى حد بعيد- في الخروج المفاجئ من الدور الأول، على الرغم من أنه دخل المنافسة، وهو مرشّح للمنافسة بقوة على اللقب.

ونقل الموقع عن مصادر مقرّبة من المنتخب الألماني تأكيدها أنه "لم يكن هناك إجماع تام بين عناصر المنتخب الألماني بخصوص القيام بهذه الحركة".

وجاء في التقرير، أنه "على خلاف ما حاول الاتحاد الألماني لكرة القدم إظهاره، بالإدعاء بأن الحركة تلقى إجماعًا بين اللاعبين، فإن الواقع كان عكس ذلك تمامًا".

وأكّد المصدر أن "بعض اللاعبين شعروا بأنهم تم استغلالهم من أجل المشاركة في هذه الحملة، رغم أنها تتناقض مع معتقداتهم".

وقد حدثت بالفعل مناوشات بين مجموعة من اللاعبين، حتى قبل الدخول لأرضية الملعب من أجل مواجهة اليابان.

وذكر التقرير أن عميد المنتخب وحارس بايرن ميونخ الألماني مانويل نوير، كان من أبرز الداعمين للقيام بهذه الحركة.

حملات سخرية واتهامات واسعة لاتحاد الكرة

وتعرّض المنتخب الألماني لحملة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر العالم؛ بسبب الإصرار على الاهتمام بقضايا بعيدة عن كرة القدم، بدل التركيز على المنافسة، ما زاد من الضغط المسلّط عليهم، وعجّل بخروجهم المبكّر من أولى الأدوار.

من جهتها صبّت الصحافة الألمانية جام غضبها على اللاعبين وعلى الجهاز الفني والإداري للاتحاد الألماني لكرة القدم، محمّلة إياه مسؤولية ما وصفته بـ"الكارثة الكروية" التي ضربت البلاد.

وحسب موقع "سكاي" فإن الإقصاء من الدور الأول لم يكن بسبب مباراة كوستاريكا أو هدف اليابان المثير للجدل في مرمى إسبانيا، وإنما بسبب النقاش الذي أثير منذ أول يوم للألمان في الأراضي القطرية.

وجاء في تقرير للموقع أن " المُلام الأول هو مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم أوليفر بيرهوف، ورئيس الاتحاد بيرند نويدورف اللذان سمحا بتحويل كرة القدم إلى نقاش سياسي، ما أخرج اللاعبين عن تركيزهم".

وكشف الموقع أن اللاعبين ظلّوا يناقشون أمر القيام بهذه الحركة ليلة مباراتهم الأولى أمام اليابان، بدل التركيز على اللعبة فقط.

وأنهى المنتخب الألماني دور المجموعات في المركز الثالث، برصيد 4 نقاط، بعد هزيمته في المباراة الأولى أمام اليابان 2-1، وتعادله أمام إسبانيا 1-1، ثم انتصاره على كوستاريكا 4-2.