حصاد اليوم الـ16 لكأس العالم.. آسيا تفقد آخر ممثليها وفيفا يرفض طلب فرنسا وإشادة عالمية بتنظيم قطر

شهد اليوم الـ16 من بطولة كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر عبور منتخبي كرواتيا والبرازيل إلى الدور ربع النهائي على حساب اليابان وكوريا الجنوبية على التوالي، بينما استأثرت تصريحات مدربي المغرب وإسبانيا باهتمام لافت قبل يوم واحد من موقعة المنتخبين.

وخطف كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، الأنظار بزيارته لمقر منتخب المغرب، في وقت يستعد فيه "أسود الأطلس" لمواجهة إسبانيا، كما حظيت دولة قطر بإشادة كبيرة من شخصيات مرموقة بسبب تنظيمها الاستثنائي لكأس العالم، وبالتحديد من رئيس الوزراء البريطاني، ومن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

أنهى منتخب كرواتيا مغامرة نظيره الياباني في كأس العالم، وفاز عليه بركلات الترجيح 3-1، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

ورفض منتخب كرواتيا أن يصبح الضحية الثالثة لليابان في نسخة مونديال قطر، بعد ألمانيا وإسبانيا على التوالي.

وفي المباراة الثانية استعرض لاعبو منتخب البرازيل قدراتهم ومهاراتهم أمام كوريا الجنوبية، وهزوا شباكها بـ4 أهداف جاءت جميعها في الشوط الأول مقابل هدف يتيم لكوريا الجنوبية.

وبذلك أصبح هذا اليوم شاهدا على مغادرة آخر ممثلين لقارة آسيا في المونديال، بعدما سبقهما كل من قطر والسعودية وأستراليا.

استبق مدرب المغرب وليد الركراكي مباراة منتخب بلاده أمام إسبانيا بقوله إن الفوز على "لاروخا" في دور الـ16 من مونديال قطر، سيعتبر مفاجأة كبيرة.

وقال الركراكي في مؤتمر صحفي "ستكون مباراة صعبة جدا في مواجهة واحد من أفضل الفرق في العالم. وهو من بين أبرز المرشحين للفوز، وإذا نجحنا في ذلك سيكون مفاجأة كبيرة".

وأضاف "أبلغت اللاعبين قبل كأس العالم أننا سنخوض مباريات نهائية هنا فقط، لعبنا 3 مباريات نهائية في دور المجموعات، والآن هذه هي المواجهة النهائية الرابعة".

قام الدولي الفرنسي كيليان مبابي بزيارة مفاجئة لمقر بعثة المنتخب المغربي، من أجل تقديم الدعم له قبل مباراته الهامة ضد إسبانيا.

ووثق مقطع فيديو وجود مبابي إلى جانب أشرف حكيمي، زميله في باريس سان جيرمان، والذي يرتبط معه علاقة صداقة قوية.

يستعد لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا، لمباراة المغرب في دور الـ16، وهو يضع نصب عينيه جميع السيناريوهات الممكنة، ومن بينها الوصول إلى ركلات الترجيح.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي "على مدار أكثر من عام، وفي العديد من معسكرات المنتخب قلت للاعبين، لديكم واجب قبل كأس العالم، وهو ضرورة تنفيذ ألف ركلة جزاء على الأقل مع أنديتكم".

وأضاف "ركلات الترجيح لا تخضع للحظ دائما، إذا تدربت كثيرا فإن أسلوب تنفيذ ركلات الترجيح سيتحسن بكل تأكيد، لا يوجد مران للتعامل مع الضغط والتوتر، لكن يمكن التأقلم مع الأمر".

بشكل مفاجئ أعلن غاريث ساوثغيت، مدرب إنجلترا، استبعاد لاعبه رحيم ستيرلنغ من قائمة مباراة "الأسود الثلاثة" ضد السنغال، واكتفى بالقول إن ذلك يعود لسبب "عائلي".

لكن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كشفت عن السبب الحقيقي، ألا وهو تعرض منزل ستيرلنغ لعملية سطو، بعدما اقتحامه من قبل لصوص، استولوا على مقتنيات بقيمة تجاوزت 350 ألف دولار، في وقت كانت فيه عائلة اللاعب -بمن فيهم أطفاله الثلاثة- خارج المنزل وفق تقرير الشرطة.

نشر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أثنى فيها على جهود قطر في تنظيم نسخة كأس العالم 2022.

وقال سوناك "نرفع القبعات لقطر لاستضافتها نسخة مذهلة من كأس العالم حتى الآن، سيتم ذكر مرحلة دور المجموعات كواحدة من الأفضل على الإطلاق".

Hats off to Qatar for hosting an incredible World Cup so far.

The group stages will be remembered as one of the all-time greats.

Come on @England keep the dream alive 🦁🦁🦁#FIFAWorldCup #ENGSEN

pic.twitter.com/YyLv9Y2VjZ

— Rishi Sunak (@RishiSunak) December 4, 2022