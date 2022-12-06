تأهّل منتخب المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 بعد فوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح -اليوم الثلاثاء- في اليوم الأخير من مباريات ثمن النهائي.

وكتب "أسود الأطلس" الأطلس تاريخًا جديدًا في كأس العالم، وأصبح رفاق النجم حكيم زياش أول منتخب عربي يصل إلى ربع نهائي المونديال.

وعلى ملعب المدينة التعليمية، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ولم يصنع الطرفان فرصًا خطيرة للتسجيل.

وكعادتها في المباريات السابقة، استحوذت إسبانيا على الكرة لفترات أطول، بينما اكتفى المنتخب المغربي بالدفاع لامتصاص الضغط، في انتظار فرصته لشنّ هجمات مرتدة.

وأُتيحت لماركو أسينسيو أخطر فرص إسبانيا في منتصف الشوط، إذ ركض بالكرة في يسار منطقة الجزاء، وسدّد في الشباك من الخارج.

وجاءت أفضل فرص المغرب قرب نهاية الشوط، عندما سّدد نايف أكرد برأسه فوق العارضة من مدى قريب.

وشهد الشوط الثاني تبادلًا للمحاولات، في ظلّ تحفّظ دفاعي للمغرب، واستحواذ مستمر لإسبانيا.

وامتدّت المباراة لشوطين إضافيين بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. ولم يتمكن أي منتخب من استغلال الفرص التي أتيحت له خلال الشوطين الإضافيين، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

وانتصر المغرب 3- صفر في ركلات الترجيح، ليصبح "أسود الأطلس" أول فريق أفريقي يصل هذه المرحلة في كأس العالم منذ غانا في نسخة 2010.

وسيواجه منتخب المغرب في ربع النهائي منتخب البرتغال الذي تفوق على سويسرا 6-1، وتقام المباراة يوم السبت المقبل على ملعب الثمامة.