"لسنا أقل شأنا من الآخرين".. وليد الركراكي مبهور من أداء لاعبيه ويتطلع للأفضل

أشاد مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي بالأداء الرائع للاعبيه وعدم استسلامهم حتى اللحظات الأخيرة من مباراتهم أمام منتخب إسبانيا -اليوم الثلاثاء- في مباراة ثمن نهائي كأس العالم 2022، والتي حسمها "أسود الأطلس" بفضل ركلات الترجيح؛ ليحقّقوا تأهلًا تاريخيًا هو الأول للمنتخبات العربية على مرّ مشاركاتها في المونديال.

وقال وليد الركراكي -عقب الفوز على إسبانيا والمرور لربع النهائي- "أعتقد أننا قدّمنا مباراة رائعة، تكتيكيًا التزم اللاعبون بالخطة التي رسمتها، ولم يستسلموا، قلت لهم إننا سنتعب وهذا ما حصل، لقد دخلوا التاريخ، أردت أن أرسّخ فكرة أن يكونوا طموحين قدر الإمكان في أذهانهم".

وأضاف "الأهم بالنسبة لنا، كان أن نظهر بوجه جيد، استطعنا تحقيق ذلك، وفي ركلات الترجيح يوجد الحظ، كان لدينا حارس مرمى كبير، (ياسين بونو) وهو بين الأفضل في العالم، كان قادرًا على أن يعبر بنا إلى ربع النهائي. اللاعبون كانوا مستعدين للموت من أجل بلدهم".

وتابع المدرب الذي لم يمضِ على تسلمه قيادة منتخب بلاده سوى بضعة أشهر "نحن طموحون وسنقدّم كل شيء في هذه النسخة من المونديال، أقول للاعبين إننا في مهمة، لقد فهموا جيدًا أنه ينبغي لهم أن يكونوا طموحين، ونتوقف عن التفكير في أننا دون بقية المنتخبات شأنًا".

وحقّق منتخب المغرب تأهلًا تاريخيًا إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 بعد فوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح -اليوم الثلاثاء- في اليوم الأخير من مباريات ثمن النهائي.

وكتب منتخب "أسود الأطلس" التاريخ في كأس العالم، ليصبح أول منتخب عربي يصل إلى ربع نهائي المونديال، ورابع منتخب أفريقي يحقّق ذلك الإنجاز بعد الكاميرون (1990)، والسنغال (2002)، وغانا (2010).

وعلى ملعب المدينة التعليمية، انتهت المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليلجأ المنتخبان إلى حصة الركلات الترجيحية، التي قال فيها المنتخب المغربي كلمته (3-صفر) بفضل تألق الحارس ياسين بونو، الذي تصدّى لضربتين ترجيحيتين، في حين صد القائم الضربة الأولى لإسبانيا.

وسيواجه المغرب في ربع النهائي المنتخب المتأهل من مواجهة البرتغال وسويسرا اللذين يلتقيان في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

إحساس جنوني

بدوره، قال لاعب وسط منتخب المغرب سفيان بوفال "هذا جنوني، لقد كتبنا التاريخ الآن، والمشاعر التي عشناها لا تصدّق، أشكر كل الجماهير المغربية في العالم لدعمهم لنا، وهذا النصر يعود أولًا لكل الشعب المغربي والعربي والمسلم".

أما مهاجم أسود الأطلس عبد الحميد صابيري، فقد أعرب عن فخره كونه أحد المشاركين مع منتخب كتب التاريخ -ولا يزال- في مونديال قطر.

وقال صابيري "لا يمكنني وصف هذه الفرحة، الحمد لله حققنا فوزًا تاريخيًا أمام منتخب كبير وهو إسبانيا، كل اللاعبين كانوا رجالًا وقدّموا مباراة كبيرة، أشكر مدربنا وليد الركراكي، وهو مدرب كفء ويرفع من معنوياتنا ويمنحنا توجيهات رائعة، وبالنسبة للاعبين ولي شخصيًا فنحن فخورون جدًا بما أنجزناه".

وعن كون المغرب أول منتخب عربي ورابع أفريقي يصل إلى ربع النهائي، قال صابيري "هذا إنجاز تاريخي وشرف للكرة العربية والأفريقية بصفة عامة، وهو إنجاز لم يأتِ من فراغ؛ بل كان ثمرة عمل ومجهودات جبارة، جئنا لخوض 7 مباريات وليس 3 فقط، ونحن مستعدون لمواجهة أي منتخب بعد إسبانيا".