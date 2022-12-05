يوجد الكثير من الهراء فيما روج عن الدوحة.. مشجعون فرنسيون: سنخبر الجميع أننا كنا في قطر

‫"كنا نخجل من أن يقال عنا إننا سنسافر إلى قطر، لدرجة أننا فكرنا في بيع تذاكرنا، لكن الآن، سنعود إلى بلادنا ونخبر الجميع أننا كنا هناك، يوجد الكثير من الهراء فيما روج عن هذا البلد" بهذه الكلمات صرح مواطنون فرنسيون لصحيفة لوموند (Le Monde) بعد وصولهم لحضور فعاليات كأس العالم "مونديال قطر 2022".

وأوضح هؤلاء -وهم 6 أصدقاء- في حديثهم مع لوموند بأنهم فوجئوا بالدقة العالية في التنظيم، حيث لم يضطروا للوقوف في طوابير الانتظار، ولم يصادفوا أي عراكات جانبية، كما أنهم فوجئوا بأن المرء إذا نسي حافظة نقوده فوق الطاولة، فسيجدها حيث نسيها.

خال من العيوب

وبحسب لوموند، فإلى جانب التنظيم الدقيق "الخالي من العيوب" فإن البعض كانوا يخشون الازدحام على الطرقات، إلا أن الأمور مضت بسلاسة، وسمح هذا التنظيم الجيد بظهور مزيد فريد من الثقافات.

وتحدثت الصحيفة الفرنسية عن تحول سوق واقف، المنطقة التقليدية الشهيرة وسط الدوحة، إلى "بابل للكرة المستديرة" الذي تلتقي فيه كل الثقافات.

ونقلت عن ستيفاني، وهي مقيمة فرنسية في قطر، قولها إن الأجواء الودية في سوق واقف رائعة والسعادة تغمر الجميع من مختلف الثقافات، وتحدثت عن نموذج صورة التقطتها بالسوق لشخصين أحدهما أميركي والثاني إيراني يمشيان معا ويحملان علمي بلديهما، وعلقت على ذلك بالقول "كانت رسالة إنسانية رائعة".

وذكرت الصحيفة أن منع الخمور في المناطق المحيطة بالملاعب لم يؤثر على حماسة الفرنسيين، حيث كان بإمكانهم شرب ما يريدون في الأماكن المخصصة لذلك.

ونقلت عن أليكس، المواطن الفرنسي من منطقة المارتينيك، قوله إن الأجواء في قطر تبدو "عائلية وأكثر هدوءا وحكمة".