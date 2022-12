وسط إشادات واسعة بالأداء.. احتفال مميز في مقر إقامة المنتخب الإنجليزي بعد التأهل لربع نهائي كأس العالم 2022

حظي لاعبو المنتخب الإنجليزي باستقبال مميز من الجماهير، في مقر الإقامة، بعد العودة من مباراة السنغال التي فازوا فيها بثلاثية نظيفة، وضمنوا التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022.

وأظهرت اللقطات الأجواء الاحتفالية التي من قبل المشجعين قبل أن ينضم إليهم اللاعبون ويشاركوهم الرقص والغناء، في مشهد احتفالي وثقه الحساب الرسمي للمنتخب عبر تويتر.

What a welcome back at basecamp! 🥳 pic.twitter.com/fFnZE7eZec

أداء وتعليقات

كما وثقت مقاطع مصورة الأجواء الاحتفالية الصاخبة التي سادت المدن الإنجليزية والساحات، بعد الأهداف التي سجلها المنتخب خلال المباراة.

كما تصدر الأداء المميز الذي قدمه الفريق المنصات الإنجليزية، ونال اللاعبون إشادات واسعة.

واعتبر البعض الفوز المريح على المنتخب السنغالي تأكيدا جديدا من "الأسود الثلاثة" على نيتهم المنافسة بشراسة على لقب البطولة الجارية في قطر.

وقد تصدر الأداء المميز لبعض اللاعبين -مثل هاري كين وجودي بيلنغهام- تعليقات المحللين، حيث أشادوا بالأداء المميز الذي يستمر اللاعبان في تقديمه منذ بداية البطولة.

This young @england team is not only excellent, it’s so bloody likeable. Love ‘em. — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) December 4, 2022

وعلق المدونون على تنوع قدرات المنتخب الإنجليزي ونجومه على اللعب في أوضاع تكتيكية مختلفة وتشكيل خطورة، وهو ما يجعل المنتخب مرشحا للمضي قدما رغم المباراة الصعبة التي تنتظره في ربع النهائي.

فوز ومواجهة منتظرة

والليلة الماضية، فاز المنتخب الإنجليزي بسهولة على السنغال 3-صفر، في رابع مباريات الدور ثمن النهائي، التي أقيمت على ملعب البيت في منطقة الخور.

وبهذا الفوز، ضرب منتخب إنجلترا موعدا ناريا مع نظيره الفرنسي، في ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

ومنح جوردان هندرسون وهاري كين وبوكايو ساكا منتخب "الأسود الثلاثة" هذا الفوز، بإحرازهم الثلاثية على مدار شوطي المباراة.

وسيواجه المنتخب الإنجليزي نظيره الفرنسي في مواجهة قوية بالدور ربع النهائي، حيث حقق الأخير انطلاقة قوية في البطولة، ووصل إلى ربع النهائي بعد فوزه على بولندا بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.

وستجرى المباراة السبت العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري، على ملعب البيت، عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.