احتفاء كبير شهدته مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بمشجع إنجليزي صرخ "الحرية لفلسطين"، أثناء لقاء أجراه مع قناة إسرائيلية في الدوحة -أمس الأحد- عقب انتهاء مباراة إنجلترا مع السنغال، والتي انتهت بفوز الإنجليز وتأهلهم للدور القادم.

وانتشر المقطع عبر منصات التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، وحقّق مئات الآلاف من المشاهدات.

ويظهر في الفيديو المشجع الذي يُدعى "هاري هاتون" وسط مجموعة من المشجعين الآخرين، الذين كانوا يتحدثون لمراسل قناة "كان" العبرية، وفجأة طلب هاتون من المراسل أن يقول شيئًا آخر، وكان ذلك "الحرية لفلسطين"، قبل أن يغادر هاتون وأصدقاؤه.

وعبّر هاتون عن سعادته من الردود التي قابلت تصريحه للقناة العبرية، وقال المشجع الإنجليزي في عبر حسابه على تويتر: "شكرًا لكم جميعًا، أنا لست مثاليًا، لقد ارتكبت أخطاء في حياتي، آمل أن نتمكن جميعًا من المضي قدمًا معًا، ويسعدني أنني أدّيت دوري الصغير في تسليط الضوء على هذه القضية".

Thanks everyone! I am not perfect. I have made mistakes. Hopefully we can all move forwards together and I am glad I got to do my small part in highlighting this issue!

— hatton (@harryhatt0n) December 5, 2022