حفل شواء و"بلايستيشن" وتنس طاولة.. إنريكي يتحدث عن استعدادات إسبانيا لمباراة المغرب

أبدى المدير الفني لمنتخب إسبانيا لكرة القدم لويس إنريكي ثقته العالية في قدرة لاعبيه على تجاوز المغرب في ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022، مشيدا بما وصفها "بالأجواء الرائعة التي تسود داخل المنتخب والرغبة الجامحة عند جميع اللاعبين في خوض النزال".

ويلاقي منتخب "لاروخا" غدا الثلاثاء منتخب "أسود الأطلس" على أرضية ملعب "المدينة التعليمية"، وستنطلق المباراة عند الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، وسيقودها الحكم الأرجنتيني فيرنالدو راباليني.

وفي لقائه المعتاد مع الجماهير الإسبانية على منصة "تويتش" أمس الأحد، كشف المدرب السابق لبرشلونة عن جانب من "الأجواء الرائعة داخل المنتخب استعدادا للمباراة"، مؤكدا أن "الجميع "ينتظر بفارغ الصبر هذه المباراة، ونتشوق لخوضها".

وقال إنريكي في المناسبة نفسها "لقد أقمنا حفل شواء، والكل هنا مسرور للغاية، كما اختار البعض لعب ألعاب الفيديو (بلايستيشن) أو كرة الطاولة".

وأضاف أن هذه الأمور تسهم في تعزيز التجانس بين اللاعبين وتخفف الضغط النفسي عنهم قبل أي نزال.

وبخصوص الاستعدادات التكتيكية لمواجهة المنتخب المغربي، كشف إنريكي عن أن لاعبيه "تدربوا على بعض الجمل التكتيكية التي نريد تطبيقها في مباراة المغرب".

أما عن جاهزية عناصره، فقد أكد جاهزية جميع العناصر الأساسية للمنتخب للمشاركة، باستثناء اللاعب سيزار أزبيليكويتا الذي يعاني من إصابة خفيفة، لكنه شدد على قدرته على المشاركة في المباراة.

ويعمد إنريكي إلى الخروج عبر منصة "تويتش" من أجل التفاعل والتواصل المباشر مع الإسبان، في خطوة تواصلية من إدارة المنتخب لإطلاع عشاق "لاروخا" على كل جديد، إلى جانب اللقاءات الإعلامية التقليدية التي تنظمها اللجنة الإعلامية التابعة للاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

يشار إلى أن حامل لقب نسخة 2010 في جنوب أفريقيا بلغ دور 16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الخامسة، إثر هزيمته أمام منتخب اليابان في آخر جولة 1-2.

في حين تصدر الممثل الوحيد للعرب في الدور الثاني المغرب المجموعة السادسة، برصيد 7 نقاط، متقدما على منتخب كرواتيا الوصيف بفارق نقطتين.

وسبق للمنتخبين أن التقيا في النسخة الماضية من كأس العالم التي أقيمت في روسيا عام 2018، ضمن مباريات دور المجموعات، وانتهت بالتعادل 2-2.