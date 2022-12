بعد 24 ساعة من وداع كأس العالم.. ليفاندوفسكي يتلقى صدمة جديدة في إسبانيا

لم تكد تمر 24 ساعة فقط على خروج روبرت ليفاندوفسكي من بطولة كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده بولندا، حتى تلقّى مهاجم برشلونة صفعة جديدة في إسبانيا هذه المرة، بعدما ثبّتت لجنة الالتماسات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم عقوبة إيقافه 3 مباريات.

وتأكّد غياب ليفاندوفسكي (34 عامًا) بذلك عن صفوف فريقه برشلونة في أول 3 مباريات بالدوري المحلي عقب انتهاء فترة التوقف الحالي.

وخرج ليفاندوفسكي مع المنتخب البولندي من دور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر، بعد الخسارة بنتيجة 1-3 أمام نظيره الفرنسي حامل اللقب العالمي -أمس الأحد-.

وكان ليفاندوفسكي طُرد من الملعب بتلقيه إنذارين خلال مباراة برشلونة أمام مضيفه أوساسونا في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك بعد نصف ساعة فقط من بداية المباراة ليتقرّر إيقافه 3 مباريات.

وكانت هذه الواقعة أول حالة طرد يتعرّض لها ليفاندوفسكي منذ 9 أعوام ونصف العام.

في حين كانت آخر حالة طرد سابقة له في التاسع من فبراير/شباط 2013 عندما كان لاعبًا في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن العقوبة القاسية على المهاجم السابق لبايرن ميونيخ الألماني ليفاندوفسكي ترجع إلى أنه أشار للحكم جيل مانزانو لحظة خروجه من الملعب اعتراضًا على قرار الطرد، في حين أشار برشلونة إلى رفضه هذا التفسير لتصرف اللاعب.

