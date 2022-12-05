اختلال التوازن في الساعة البيولوجية .. تعرف على عدو اللاعبين والأندية عند الاستدعاء للمباريات الدولية

الاستدعاء للمنتخب الوطني بالنسبة للاعب كرة القدم يعد مكافأة كبيرة على الجهد الذي يبذله. ومع ذلك، فإن لهذا التشريف جانبه السلبي أيضا، بسبب الرحلات العديدة والطويلة التي يقطعها اللاعبون وتأثيراتها على الصحة.

ويذكر موقع "ستاب تو هيلث" الإسباني أن تواريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تتضمن -بين الحين والآخر- فترات راحة قصيرة تتوقف فيها منافسات الأندية لتفسح المجال للمباريات الدولية.

ويكون لدى أقوى أندية الكرة، في أوروبا أو غيرها، الكثير من اللاعبين الذين يتم استدعاؤهم للواجب القومي، ويضطرون إلى السفر لأميال طويلة للعب المباريات الدولية، ممّا يعرضهم للمعاناة من "اضطراب الرحلات الجوية الطويلة".

ما اضطراب الرحلات الجوية الطويلة؟

وأفاد الموقع أن "اضطراب الرحلات الجوية الطويلة" اختلال للتوازن في الساعة البيولوجية للشخص، وهو ينتج بعد تغيير المنطقة الزمنية عند السفر من دولة إلى أخرى باتجاه شرق-غرب أو العكس، حيث من الوارد أن تقلع من بلد ما فترة الظهيرة، وعندما تصل إلى وجهتك بعد عدة ساعات من السفر، يكون قد حل الصباح، وهذا يعني تخطيك ليلة كاملة دون الاستفادة من الراحة، بينما جسمك مبرمج على النوم هذه الفترة حسب الساعة الداخلية.

وأوضح "ستاب تو هيلث" أنه كلما طالت الرحلة زادت آثار هذا الاضطراب الذي يعرف أيضا باسم "متلازمة عبور المحيطات" أو "خلل النظم اليومي" حيث من الضروري الحصول على يوم واحد من الراحة بعد كل منطقة زمنية يتم عبورها، لأن مثل هذا التغيير يؤثر على إيقاع عمل الساعة البيولوجية والتي تتأثر معها جميع الوظائف الأساسية للجسم، مثل النوم والشهية وإنتاج الهرمونات.

ومن بين الأعراض التي تسببها الرحلات الجوية الطويلة:

الشعور بالتعب طوال النهار.

صعوبة في التركيز.

الشعور بضيق عام وتقلبات في المزاج.

مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الإمساك أو الإسهال.

اضطرابات النوم، وتشمل الشعور بالنعاس أثناء النهار أو الأرق في الليل.

كيف يؤثر هذا الاضطراب على الأندية الكبيرة؟

تقدم منافسة دوري أبطال أوروبا برنامجا كثيفا من المباريات، وإن كان اللاعبون الأوروبيون لا يتأثرون كثيرا باضطرابات التنقل، بسبب قرب المسافة الجغرافية، فإن لاعبي أميركا الجنوبية وآسيا وأفريقيا الذين ينشطون في الأندية الأوروبية يتأثرون بشدة.

وذلك يفرض على الأندية الاستغناء عن لاعبيها حين يعودون وذلك لإراحتهم من الإرهاق، فمثلا يضم ريال مدريد في صفوفه العديد من نجوم أميركا الجنوبية، مثل فيديريكو فالفيردي من أوروغواي وإيدير ميليتاو وفينيسيوس جونيور ورودريغو (البرازيل) ولن يتمكن من إشراكهم كلما استدعتهم بلدانهم.

وحاولت بعض منتخبات أميركا الجنوبية معالجة هذه المعضلة بتنظيم مبارياتها بأوروبا لإعفاء لاعبيها من الرحلات، إلا أن هناك مباريات كثيرة أخرى تلعب بالولايات المتحدة أو آسيا، مما يعني رحلات شاقة، حيث يتراوح فارق التوقيت بين أوروبا والقارة الأميركية ما بين 6 و9 ساعات، وحوالي 7 ساعات بالنسبة لأوروبا وآسيا.

ما الأندية الأخرى التي تعاني من هذا الاضطراب؟

وأشار "ستاب تو هيلث" إلى أن الريال ليس الفريق الإسباني الوحيد الذي يعاني من تداعيات اضطراب الرحلات الجوية الطويلة عندما يسافر لاعبوه لتمثيل بلدانهم، فعادة ما يضم أتليتكو ​​مدريد العديد من اللاعبين من البرازيل والأرجنتين. وبدوره يملك برشلونة عددا كبيرا من اللاعبين الذين يتم استدعاؤهم لمنتخباتهم الوطنية، بالإضافة إلى اللاعبين الإسبان الذي يمثلون بلدهم.

وفي الدول الأخرى، فإن أندية بايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد (الإنجليزيين) ويوفنتوس (الإيطالي) تعيش نفس الوضع، حيث يتم استدعاء معظم لاعبيهم لمنتخباتهم الوطنية.

كيف يتعافى اللاعب من "اضطراب الرحلات الجوية الطويلة"؟

وذكر "ستاب تو هيلث" أن بعض التدابير والحيل تخفف من تأثيرات هذا الاضطراب، مثل تناول حبوب الميلاتونين التي تساهم في الاسترخاء والراحة، ولكن يجب أن يصفها الطبيب، كما يمكن أن يساعد استخدام الأقنعة الخاصة على النوم في حالات الأرق.

وأشار إلى أن هناك دراسة وجدت أن الذين لديهم عادات أكثر مرونة يعانون بدرجة أقل من "اضطراب الرحلات الجوية الطويلة" مثل حفاظهم على حالة بدنية جيدة، فهذا يسمح لهم بالتكيف بشكل أسرع مع التغيرات.