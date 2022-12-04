وليد الركراكي: أسمح للاعبي المنتخب المغربي بلمس رأسي من أجل الحظ

قال مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي -في مقابلة مع الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)- إنه يسمح للاعبي المنتخب بلمس رأسه من أجل الحظ، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعبّر عن طبيعة العلاقة التي تربطه بلاعبي المنتخب الذي تأهل للدور الثاني لمونديال قطر 2022، في ثاني إنجاز من نوعه لأسود الأطلس في تاريخ مشاركاتهم في كأس العالم.

وتحدث المدرب المغربي -في المقابلة التي نشرت أمس السبت- عن قصة لمس اللاعبين لرأسه، قائلا "قبل كل شيء إنها العلاقة التي تجمعنا مع اللاعبين، فهي مميزة، أحاول أن أكون قريبا إليهم، ولكن أحاول أن أجعلهم يفهمون أنني أحد مرشديهم، وعليّ أن أكون قائدهم ومثلا أعلى لهم، ولكن بكل تأكيد أعطيهم الكثير من الحب، وفي نهاية اليوم الأهم هو الاحترام الذي بيننا، وعلى أرض الملعب هناك قرارات عليّ القيام بها، وسوف أقوم بها".

وأوضح الركراكي "لديّ مساحة كافية في رأسي، وأخبرهم بأن يلمسوها لأنها تجلب الحظ الجيد، وقد أصبحت هذه طريقة للتواصل فيما بينهم، ويبدو أنهم فهموا الرسالة وجميعهم لمسوا هذا الرأس، وأتمنى أن يستمر في جلب الحظ الحسن في المستقبل".

رأس الركراكي كانت سببًا في تأهل المغرب 🔝🇲🇦 ليس فقط بسبب ما بداخلها من تكتيك 🤯 لكن أيضًا بسبب الحظ الذي انتقل للاعبين بعد لمسها ✅ شاهد تصريحات مدرب المغرب مجانًا على +FIFA ⬇️ — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 3, 2022

منازلة الإسبان

وقال مدرب المنتخب المغربي إنهم سيواجهون أحد أفضل المنتخبات عالميا، في إشارة إلى المنتخب الإسباني، ويضيف أنهم على الورق هم المرشحون للفوز في المباراة، ولكن فريقه سيدخل المباراة من أجل الفوز بها بكل مؤهلاته، ودون أي عقد تجاه قيمة المنتخب الإسباني، "وسيكون أكبر خطأ نقوم به إن علق بذهننا هذا النوع من العقد".

وأضاف الركراكي "في عام 2018، أثبت المنتخب المغربي أنه يستطيع التغلب على نظيره الإسباني، وبعد 4 سنوات لم يبق أي من المنتخبين على نفس التشكيلة التي كان يلعب بها، ونتمنى أن نكرر إنجاز 2018".

وأضاف مدرب المنتخب المغربي أنه سيحاول أن يجد أفضل تركيبة ممكنة حتى تخلق مشاكل للمنتخب الإسباني.