هداف كأس العالم 2022.. من الأقرب للقب؟

وصلت بطولة كأس العالم 2022 في قطر لمراحل خروج المغلوب، ومن بين أكبر الجوائز التي يتنافس عليها اللاعبون هي جائزة الحذاء الذهبي، والتي تُمنح للاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف في البطولة.

ويتم اللجوء لعدد التمريرات الحاسمة للاعب في حال التعادل بين أكثر من لاعب واحد في عدد الأهداف المسجلة. وإذا تعادل اللاعبون في كلتا الحالتين، فسيتم تحديد الفائز من خلال من لعب أقل عدد من الدقائق.

وحصل هاري كين قائد إنجلترا على الجائزة في كأس العالم بروسيا 2018، حيث سجل 6 أهداف وقاد فريقه إلى قبل النهائي.

وفيما يلي نظرة عامة على المتنافسين في السباق على صدارة الهدافين في كأس العالم 2022:

كيليان مبابي (5 أهداف وتمريرتان حاسمتان في 297 دقيقة لعب)

سجل النجم الفرنسي الشاب في مرمى أستراليا في المباراة الافتتاحية لفريقه وهزّ شباك الدانمارك بهدفين في الشوط الثاني، لتحجز فرنسا مكانها في الدور الثاني، وأخفق في تعزيز رصيده عقب دخوله بديلًا في المباراة الأخيرة التي انتهت بفوز تاريخي لتونس على الديوك 1-صفر.

وعزّز مبابي رصيده بهدفين وتمريرة حاسمة في مباراة بولندا في الدور الثاني، والتي انتهت بفوز فرنسا 3-1.

ألفارو موراتا (3 أهداف وتمريرة حاسمة في 126 دقيقة لعب)

سجل هداف أتليتيكو مدريد في جميع مباريات إسبانيا الثلاث ضمن المجموعة الخامسة، بما في ذلك تسجيله لهدف واحد بعد أن شارك بديلا أمام ألمانيا بطلة 2014.

وصنع موراتا، الذي خرج من التشكيلة الأساسية لصالح ماركو أسينسيو في أول مباراتين لمنتخب بلاده في كأس العالم، الهدف الخامس لإسبانيا في الفوز 7-0 على كوستاريكا قبل أن يسجل هدف السباعية في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في نسخة قطر.

ليونيل ميسي (3 أهداف وتمريرة حاسمة في 360 دقيقة لعب)

يشارك النجم الأرجنتيني الكبير في آخر نسخة لنهائيات كأس العالم يلعب فيها، وفق قوله. وافتتح اللاعب البالغ من العمر 35 عاما مشواره في قطر بتسجيله من ركلة جزاء في الخسارة المفاجئة أمام السعودية، قبل أن يسجل ويساعد إنزو فرنانديز في تحقيق انتصار على المكسيك في مباراة مشحونة.

وسجل ميسي أيضا في فوز الأرجنتين 2-1 على أستراليا في دور الـ16، ليستمر في المنافسة على اللقب الأبرز الذي ينقص خزائنه.

ماركوس راشفورد (3 أهداف)

يتمتع مهاجم منتخب إنجلترا ببداية حالمة في مشواره في كأس العالم في قطر، وكان مكان راشفورد في التشكيلة غير محسوم قبل بضعة أشهر بسبب تراجع في المستوى ومشكلة في اللياقة البدنية، لكن مهاجم مانشستر يونايتد ارتقى إلى مستوى المنافسة على الحذاء الذهبي بعد أن سجل هدفين في فوز إنجلترا على منتخب ويلز، وكان افتتح رصيده بهدف في الفوز الكبير على إيران 6-2 في المباراة الافتتاحية.

كودي غاكبو (3 أهداف)

نجح المهاجم الهولندي في هز الشباك بانتظام في مباريات هولندا في الدور الأول، ولكنه لم يتمكن من إضافة المزيد إلى رصيده خلال فوز هولندا 3-1 على حساب الولايات المتحدة أمس في افتتاح مباريات الدور الثاني لمونديال قطر.

برونو فرنانديز (هدفان وتمريرتان حاسمتان في 180 دقيقة لعب)

خيم الجدل الدائر حول كريستيانو رونالدو ورحيله بشكل صاخب عن مانشستر يونايتد إلى حد ما على مسيرة البرتغال في نهائيات كأس العالم بقطر، لكن زميله السابق بالنادي برونو فرنانديز والبالغ من العمر 28 عاما خرج من ظل رونالدو بتسجيله هدفين في مرمى الأوروغواي بعد أن منح تمريرتين حاسمتين في فوز البرتغال 3-2 على غانا.