نظام جديد و48 منتخبا و104 مباريات.. هكذا ستوزع فيفا مقاعد مونديال 2026 بحسب الاتحادات القارية

قبل أن يسدل الستار يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري على مونديال قطر 2022، أول نسخة من كأس العالم تحتضنها دولة عربية، بدأ الحديث عن الشكل الجديد للمسابقة والذي سيجري اعتماده للمرة الأولى في النسخة المقبلة التي ستقام عام 2026، وتستضيفها 3 دول من أميركا الشمالية والوسطى هي: الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك.

وتشهد النسخة 23 من المونديال توسيع عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات، والذي سيرتفع من 32 منتخبا حاليا -وهو العدد الذي تم إقراره بداية من مونديال 1998- إلى 48 منتخبا في نسخة 2026.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" صادق في 10 يناير/كانون الثاني 2017 بالإجماع على مشروع تقدم به الرئيس الحالي للفيفا جياني إنفانتينو لزيادة عدد المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم، على يبدأ تطبيق المشروع في مونديال 2026 الذي سيشهد أيضا -للمرة الأولى- إجراء مبارياته في 3 دول.

وينتظر أن تشهد الصيغة النهائية لمسابقة كأس العالم 2026 شكلا جديدا، إذ أكدت تقارير إعلامية أن الفيفا لم يحسم عدد مجموعات الدور الأول، لكنه يدرس توزيع المنتخبات الـ48 على 16 مجموعة، تضم كل منها 3 منتخبات، على أن يتأهل المتصدر والوصيف للدور 32، وهو أول أدوار خروج المغلوب، ثم تقام مباريات دور الـ16، وربع النهائي، ونصف النهائي، والنهائي.

🚨 FIFA are considering ditching plans to make the 2026 World Cup 16 groups of 3 teams and are now considering changing the format to 12 groups of 4 teams.

(Source: Guardian) pic.twitter.com/769qGJKcKP

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 1, 2022