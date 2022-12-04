منذ انطلاقه قبيل المونديال.. أكثر من مليون زائر لمهرجان فيفا للمشجعين في حديقة البدع بالدوحة

أكثر من مليون زائر استقبلهم مهرجان فيفا للمشجعين في حديقة البدع بالدوحة، منذ افتتاحه في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبيل انطلاق منافسات كأس العالم قطر 2022 التي تتواصل منافساتها حتى 18 الشهر الجاري.

ويتخذ مهرجان فيفا للمشجعين موقعا مميزا على مقربة من كورنيش الدوحة، ويمثل الوجهة الرئيسية للجماهير للاحتفال بشغفهم باللعبة الجميلة، ويمتد المهرجان على مساحة 145 ألف متر مربع وتبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألف مشجع، ويستقبل 70 ألف زائر على مدار اليوم، منذ انطلاق فعاليات المونديال.

ويشهد المهرجان بث جميع مباريات كأس العالم على شاشات عملاقة، كما يقدم فعاليات ترفيهية مجانية للزوار مع مجموعة من أبرز نجوم الموسيقى من أنحاء العالم، ويستقبل الزوار يوميا من الساعة الرابعة مساء حتى الثانية بعد منتصف الليل.

ويضم مهرجان فيفا للمشجعين منافذ للأطعمة والمشروبات تناسب مختلف الأذواق، إلى جانب برنامج ترفيهي يجمع بين كرة القدم والأنشطة الترفيهية المختلفة.

المشجع رقم مليون

وحصل المشجع رقم مليون، هيثم مختار من مصر، على تذكرتين لحضور نهائي كأس العالم في ملعب لوسيل، إضافة إلى الكرة الرسمية للبطولة، تحمل توقيع عدد من أساطير كرة القدم.

وعقب الإعلان عن فوزه بالجائزة، قال هيثم الذي يقيم في قطر "لا أكاد أصدق أنني الزائر رقم مليون في مهرجان الفيفا للمشجعين، لقد جئت إلى موقع المهرجان للاستمتاع بفقراته الترفيهية، وما لبثت أن وجدت نفسي أقف على المسرح أمام الآلاف من جمهور المهرجان، وأحمل كرة قدم موقعة من أساطير كرة القدم كافو ورونالد دي بور، وفي يدي الأخرى تذكرتين للمباراة النهائية في المونديال. هو بلا شك أمر مذهل بالنسبة لي".

ويعرف هيثم جيدا المنتخبين الذين يتطلع إلى حضور المواجهة بينهما في نهائي المونديال، حيث أكد أنه يأمل أن تشهد هذه المباراة منافسة بين الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي والبرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو، متوقعا أن تكون مباراة ماتعة على أرضية ملعب لوسيل، أكبر ملاعب المونديال، بحضور أكثر من 88 ألف مشجّع، في ختام منافسات النسخة الأولى من البطولة في العالم العربي.

وأضاف هيثم "أشجّع، إلى جانب منتخب بلادي مصر، الذي لم يحالفه الحظ بالتأهل للمونديال، فريق السامبا البرازيلي، لكني أتمنى هذه المرة أن يجمع نهائي البطولة بين الأرجنتين والبرتغال، ليستمتع العالم بمشاهدة أسطورتي كرة القدم ميسي ورونالدو يتنافسان في نهائي كأس العالم، وربما في آخر مشاركة لهما في المونديال".

وحول تجربته في قضاء اليوم بالمهرجان، قال "كان متحف الفيفا المفضل لدي، لقد استمتعت برؤية مجموعة رائعة من قمصان منتخبات شاركت في كأس العالم، ويعود تاريخها إلى النسخة الأولى من المونديال، الأجواء رائعة هنا، بوجود آلاف الأشخاص من جميع أنحاء العالم، والعديد من الفعاليات والعروض الموسيقية المختلفة".

يشار إلى أن هذه النسخة من مهرجان فيفا للمشجعين تشهد تخصيص نشيد رسمي للمرة الأولى على الإطلاق، حيث أطلقت أغنية "توكو تاكا"، بمشاركة 3 من نجوم الغناء المعروفين، وهم ميريام فارس ونيكي ميناج ومالوما.