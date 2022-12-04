جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم قطر 2022

انطلقت مباريات الدور الثاني (دور الـ16) من كأس العالم 2022 في قطر، لتتواصل الإثارة في الصراع على بطاقات الدور ربع النهائي للمونديال الذي يستمتع به عشاق كرة القدم للمرة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وتأهلت للدور ثمن النهائي منتخبات: فرنسا والبرتغال والبرازيل وهولندا والسنغال وإنجلترا والولايات المتحدة وأستراليا والأرجنتين وبولندا والمغرب وكرواتيا وإسبانيا واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا.

وتأهل عن المجموعة الأولى: منتخبا هولندا والسنغال، فيما تصدّر منتخب إنجلترا ترتيب المجموعة الثانية، متقدمًا على الولايات المتحدة الأميركية، صاحبة المركز الثاني.

وفي المجموعة الثالثة رافق منتخب أستراليا نظيره الفرنسي الذي تأهل في وقت سابق، وحسم منتخبا الأرجنتين وبولندا صراع التأهل عن المجموعة الرابعة.

وتأهل منتخبا اليابان وإسبانيا عن المجموعة الخامسة، واختتمت مباريات المجموعة السادسة بتأهل منتخبي المغرب وكرواتيا.

واكتمل عقد المتأهلين يوم الجمعة بعبور سويسرا إلى جانب البرازيل عن المجموعة السابعة، والبرتغال وكوريا الجنوبية من المجموعة الثامنة.

جدول مباريات الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2022:

2022-12-3: هولندا × الولايات المتحدة 3-1 (المباراة 49) (ملعب خليفة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة).

2022-12-3: الأرجنتين × أستراليا 2-1 (50) (ملعب أحمد بن علي، 18:00).

2022-12-4: إنجلترا 3 × السنغال 0 (51) (ملعب البيت، 22:00).

2022-12-4: فرنسا 3 × بولندا 1 (52) (ملعب الثمامة، 22:00).

2022-12-5: اليابان 1 × كرواتيا 1 (تأهل كرواتيا بركلات الترجيح 3-1) (53) (ملعب الجنوب، 18:00).

2022-12-5: البرازيل 4 × كوريا الجنوبية 1 (54) (ملعب 974، 22:00).

2022-12-6: المغرب 0 × إسبانيا 0، تأهل المغرب بركلات الترجيح (55) (ملعب المدينة التعليمية، 18:00).

2022-12-6: البرتغال 6 × سويسرا 1 (56) (ملعب لوسيل، 22:00).

جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم:

التاسع من ديسمبر/كانون الأول: كرواتيا 1 × البرازيل1 (فوز كرواتيا بركلات الترجيح 4-2) (المباراة رقم 58) (ملعب المدينة التعليمية، 18:00).

9 ديسمبر/كانون الأول: هولندا 2 × الأرجنتين 2. (فوز الأرجنتين بركلات الترجيح 4-3) (57) (ملعب لوسيل، 22:00).

10 ديسمبر/كانون الأول: المغرب 1 × البرتغال 0. (60) (ملعب الثمامة، 18:00).

10 ديسمبر/كانون الأول: إنجلترا 1 × فرنسا 2. (59) (ملعب البيت، 22:00).

جدول نصف نهائي كأس العالم

13 ديسمبر/كانون الأول: الأرجنتين 3 × كرواتيا صفر. (المباراة رقم 61) (ملعب لوسيل، 22:00).

14 ديسمبر/كانون الأول: فرنسا 2 × المغرب 0. (62) (ملعب البيت، 22:00).

مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم

17 ديسمبر/كانون الأول: كرواتيا 2 × المغرب 1. (المباراة رقم 63) (ملعب خليفة، 18:00).

موعد المباراة النهائية لكأس العالم 2022