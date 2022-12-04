تجاوز رونالدو وتساوى مع ميسي في عمر 23 عامًا.. أرقام بالجملة لمبابي بعد فوز فرنسا على بولندا

سجّل النجم كيليان مبابي العديد من الأرقام المبهرة، بعد قيادته منتخب فرنسا لفوز مستحق على بولندا، والتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر.

وسجّل مبابي هدفين من أصل ثلاثة، واصل بها "الديوك" حملة الدفاع عن لقبهم بنجاح، عقب الانتصار على بولندا 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب الثمامة -اليوم الأحد-.

وبفضل هذين الهدفين، حقّق كيليان مبابي العديد من الأرقام القياسية، على صعيد مشاركاته في بطولات كأس العالم.

أرقام قياسية لمبابي

وانفرد مبابي بصدارة هدافي النسخة الحالية من كأس العالم -حتى الآن- برصيد 5 أهداف، وأصبح أول لاعب فرنسي يسجّل 4 أهداف وأكثر في نسختين متتاليتين.

ورفع نجم باريس سان جيرمان -البالغ من العمر 23 عامًا- رصيده من الأهداف في كأس العالم إلى 9، سجّلها في مونديالي روسيا 2018، وقطر 2022.

وتجاوز مبابي رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو -أفضل لاعب في العالم 5 مرات- والذي يملك في جعبته 8 أهداف في كأس العالم حتى الآن، سجّلها في 5 نسخ (2006– 2010– 2014– 2018– 2022)، كما تساوى مع رقم زميله في باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي.

8 – كيليان مبابي أول لاعب في التاريخ يسجّل 8 أهداف في كأس العالم قبل بلوغه 24 عاماً. جلّاد. pic.twitter.com/3pzXWofdAj — OptaArabi (@OptaArabi) December 4, 2022

ويملك مبابي فرصة زيادة غلّته من الأهداف في النسخة الحالية من كأس العالم، وأمامه مباراة واحدة على الأقل، في دور ربع النهائي، ستزيد إلى 3 في حال الفوز بدور الثمانية.

وبات مبابي أول لاعب في التاريخ يسجّل 9 أهداف في كأس العالم قبل بلوغه سن الرابعة والعشرين، وفق ما ذكرت شبكة "أوبتا" (opta) المتخصصة في الإحصاءات.

ويحتل مبابي -حاليًا- المركز الثاني في صدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب فرنسا بكأس العالم، ويبتعد بفارق 4 أهداف عن مواطنه جوست فونتين، الذي سجّل 13 هدفًا في نسخة مونديال السويد 1958.

وأسهم النجم السابق لنادي موناكو الفرنسي في 12 هدفًا لمنتخب "الديوك" بكأس العالم، بعدما أحرز 9 أهداف، وأهدى زملاءه 3 تمريرات حاسمة.

ودافع مبابي عن قميص منتخب فرنسا لأول مرة يوم 25 مارس/أذار 2017، وذلك ضد لوكسمبورغ في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018، ومنذ ذلك الحين لعب 63 مباراة، هزّ خلالها شباك المنافسين 33 مرة، وقدّم 23 تمريرة حاسمة.

3 – ستخوض فرنسا الدور ربع النهائي بكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي (2014، 2018 و2022) وهو ما يتحقق للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها بالبطولة. pic.twitter.com/eAPz7QIAnT — OptaArabi (@OptaArabi) December 4, 2022

وفي هذه الليلة التاريخية، أهدى مبابي تمريرة حاسمة لمواطنه أوليفيه جيرو، مهاجم ميلان، الذي سجّل هدفه الدولي 52، لينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين "للديوك" برصيد 52 هدفًا، ليتجاوز رقم مواطنه تيري هنري، صاحب الـ51 هدفًا.

وبلغ منتخب فرنسا دور ربع النهائي من دور الثمانية، وسيقابل فيه الفائز بين منتخبي إنجلترا والسنغال، يوم السبت المقبل، على ملعب البيت.

وتخوض فرنسا هذا الدور للمرة الثالثة على التوالي (2014، 2018 و2022)، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مشاركات "الديوك" بكأس العالم، وفق أوبتا.