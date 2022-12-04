لم يكن الانتصار المثير الذي حققه منتخب الكاميرون أمام البرازيل، الجمعة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السابعة لمونديال قطر 2022، كافيا للتأهل للدور الثاني، ولكن منتخب الأسود غير المروضة استطاع أن يحقق إنجازا غير مسبوق للكرة الأفريقية، عندما أصبح أول منتخب من القارة السمراء يتفادى الهزيمة، بل ويحقق الفوز على منتخب السامبا صاحب الألقاب الخمسة في عدد التتويجات بكأس العالم.

ومساء الجمعة، شهد أكثر من 85 ألف متفرج، غصت بهم مدرجات ملعب لوسيل، أول انتصار لمنتخب من القارة الأفريقية على البرازيل وذلك بعد سلسلة طويلة من المواجهات لم يستطع أي منتخب من القارة خلالها أن يتجنب الخسارة.

وتمكن مهاجم النصر السعودي من تسجيل هدفه الثاني في المونديال، عندما وقّع على هدف رائع في شباك البرازيل في الدقيقة 92 برأسية رائعة سكنت شباك الزاوية اليسرى لمرمى الحارس إيدرسون، قبل أن يخرج بالورقة الحمراء، إثر تلقيه البطاقة الصفراء الثانية بسبب نزع قميصه أثناء الاحتفال بالهدف.

وأصبح أبوبكر ثاني لاعب يسجل هدفا ويخرج بالإقصاء في مباراة واحدة من المونديال، بعد الفرنسي زين الدين زيدان في نهائي 2006، أمام إيطاليا.

سنوات عجاف أمام راقصي السامبا

ويبدو أن الفرحة الجنونية التي أبداها فينسنت أبوبكر بعد هدفه في مرمى البرازيل لها ما يبررها، إذ إن المنتخب الكاميروني لم يعرف سوى الهزيمة في مواجهتين سابقتين أمام منتخب راقصي السامبا، الأولى في مونديال 1994 بثلاثية نظيفة، والثانية في مونديال 2014، الذي استضافته البرازيل نفسها، وفازت في مواجهتها بالدور الأول على الكاميرون 4ـ1.

ويذكر مدرب الكاميرون الحالي، ريغوبار سونغ، الذي أصبح أول مدرب أفريقي يهزم البرازيل في كأس العالم، أول مواجهة جمعت المنتخبين، وذلك في نسخة الولايات المتحدة 1994، حيث تعرض للإقصاء في الدقيقة 64، ليكون أصغر لاعب يخرج بالورقة الحمراء في تاريخ النهائيات عن عمر 17 عاما و358 يوما.

لكن سونغ، الذي شارك لاعبا في 4 دورات نهائية من المونديال (1994 و1998 و2002 و2010)، نجح، كمدرب، في قيادة الأسود غير المروضة لهزيمة المنتخب المرشح للتتويج بكأس العالم 2022، ووضع حد للسنوات العجاف للكرة الأفريقية كلما واجهت البرازيل.

وعلى امتداد مشاركاتها في كأس العالم، وقبل مباراة ملعب لوسيل، واجهت منتخبات القارة السمراء، البرازيل في 7 مباريات، لم تقدر في جميعها أن تتفادى الخسارة، وذلك منذ أن التقى منتخب زائير (الكونغو الديمقراطية حاليا) في مونديال 1974، البرازيل (حامل اللقب) وخسر الممثل الوحيد آنذاك لأفريقيا 3ـ0.

وفي مونديال 1994، كان للكرة الأفريقية موعد جديد مع البرازيل، وذلك من خلال المنتخب الكاميروني، الذي كان قبل 4 سنوات فجر مفاجأة افتتاح مونديال 1990 بفوز مثير أمام الأرجنتين، لكن زملاء الحارس جاك سونغو انهزموا آنذاك 3-0.

كما التقى منتخب الكاميرون من جديد مع البرازيل في مونديال 2014، وخسر 4-1.

وفي نسخة ألمانيا 2006، واجه منتخب البرازيل منتخبا أفريقيا آخر، وهو غانا، وذلك للمرة الأولى في دور خروج المغلوب، وكانت النتيجة نفسها، الخسارة 3ـ0 في مباراة الدور ثمن النهائي.

كما التقى منتخب كوت ديفوار بنظيره البرازيلي في نسخة جنوب أفريقيا 2010، وخسر ممثل القارة السمراء من جديد بنتيجة 3ـ1.

وبخصوص مواجهات المنتخب البرازيلي مع منتخبات عرب أفريقيا في كأس العالم، فقد اقتصرت على مباراتين، الأولى في مونديال المكسيك 1986، وانهزمت فيها الجزائر بهدف وحيد وذلك ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة، والثانية في مونديال فرنسا 1998، وتحديدا في مباراة المجموعة الأولى، أمام المنتخب المغربي الذي لم ينجح في تحقيق ما عجزت عنه منتخبات أخرى وانهزم بـ3 أهداف دون رد.

يشار إلى أن انتصار الكاميرون على البرازيل في مونديال قطر هو الأول له ولكرة القدم الأفريقية في تاريخ كأس العالم، لكنه الثاني للكاميرون في مسابقة رسمية، إذ سبق لمنتخب الأسود غير المروضة في كأس القارات (2003) أن فاز على نظيره البرازيلي حامل لقب كأس العالم 2002 آنذاك، (1ـ0) بهدف دون رد وقع عليه النجم السابق صامويل إيتو الذي يشغل حاليا منصب رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم.