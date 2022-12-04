بعد أن استضاف 7 مباريات.. ملعب أحمد بن علي يودع مونديال قطر من الدور الـ16

مع إطلاق صافرة نهاية مباراة الأرجنتين وأستراليا في الدور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022؛ يودع ملعب أحمد بن علي البطولة بشكل نهائي بعدما استضاف بين جنباته 7 مباريات منذ انطلاق البطولة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ملعب أحمد بن علي الذي يسع 40 ألف مشجع كانت أول مباريات المونديال التي استضافها هي مباراة أميركا وويلز في افتتاح مباريات المجموعة الثانية، ثم استضاف مباراة بلجيكا وكندا في إطار مباريات المجموعة السادسة، وبعدها استضاف مباراة ويلز وإيران في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية.

واستضاف الملعب أيضا مباراة اليابان وكوستاريكا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة، وبعدها استضاف مباراة ويلز وإنجلترا في ختام مواجهات المجموعة الثانية، ثم مباراة كرواتيا وبلجيكا في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة السادسة، وشكلت مباراة الأرجنتين وأستراليا ختام المباريات التي يستضيفها الملعب في المونديال.

حضور كبير

وحضر المباريات السبع التي جرت في ملعب أحمد بن علي 299 ألفا و517 مشجعا، بواقع 43 ألفا و418 مشجعا في مباراة أميركا وويلز، و40 ألفا و432 مشجعا في مباراة بلجيكا وكندا، و40 ألفا و875 مشجعا في مباراة إيران وويلز، و41 ألفا و479 في مباراة كوستاريكا واليابان، و44 ألفا و297 مشجعا في مباراة ويلز وإنجلترا، و43 ألفا و984 مشجعا في مباراة كرواتيا وبلجيكا و45 ألفا و32 في مباراة الأرجنتين وأستراليا.

ويقع ملعب أحمد بن علي في منطقة أم الأفاعي بمدينة الريان التي تعد أحد أعرق المدن القطرية وموطن نادي الريان الرياضي، وواجهته على مشارف الصحراء، حيث انطلقت أجمل الحكايات القطرية التي تعيش في قلوب أهل المنطقة المعروفين بتمسكهم بتاريخهم تماما مثل حبهم لكرة القدم.

ويحاكي تصميم الملعب والمباني المحيطة به جوانب من الثقافة والتقاليد المحلية، أما واجهته الخارجية، فتعكس تموجات الكثبان الرملية، في حين تصور الأشكال الهندسية المميزة جمال الصحراء والنباتات والحيوانات المحلية، فضلا عن التجارة المحلية والدولية، كما أنه سيكون المقر لنادي الريان بعد انتهاء البطولة.

وخلال إنشاء الملعب تم استخدام أكثر من 80% من مواد البناء من الملعب الأصلي الذي كان يشغل الموقع سابقا، في حين جرى الاحتفاظ بالأشجار المحيطة بالملعب القديم بعناية، ويخدم هذا الملعب الخط الأخضر من مترو الدوحة.

صفات مميزة

ويستقي الملعب صفاته من منطقة الريان التي تحتضنه، والتي تتميز بموقع جغرافي محاذٍ للصحراء، مما يجعلها أكثر حرصا على المحافظة على الطبيعة ومصادرها التي لطالما اكتسبت أهمية كبرى في حياة أهل المنطقة، لذا حرصت اللجنة العليا للمشاريع والإرث على استخدام مواد بناء صديقة للبيئة في إنشاء ملعب أحمد بن علي.

وستنخفض الطاقة الاستيعابية للملعب المكون من 40 ألف مقعد إلى النصف، حيث سيتم تفكيك النصف الآخر من المقاعد ومنحها لمشاريع تطوير كرة القدم حول العالم.

وأكثر ما يميز الملعب هو الواجهة المضيئة التي تبلغ مساحتها 39 ألف متر مربع، والتي تتكون من شاشات وسائط متعددة مغطاة بشاشة معدنية شفافة، ويشير مظهر الواجهة إلى قيم قطر، فضلا عن العناصر النموذجية للمناظر الطبيعية في هذا البلد.

ويستخدم الملعب تقنية تبريد صديقة للبيئة "دي سي" (DC) عبر محطة مركزية بسعة تبريد تبلغ 16 ألف طن، وتقوم المحطة بتزويد الملعب بالمياه المبردة من خلال محطة توليد الكهرباء ومن هناك لعدد كبير من وحدات معالجة الهواء المنتشرة في الموقع لتوفير درجة الحرارة المطلوبة لمنطقة المدرجات والملعب.