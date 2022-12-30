يحاول إقناعه بالبقاء رغم العروض المغرية.. فيورنتينا "يقاوم" للحفاظ على المغربي أمرابط

أبدى نادي فيورنتينا الإيطالي تمسكه بخدمات لاعبه المغربي سفيان أمرابط، وعدم استعداده لتسريحه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على الرغم من العروض المغرية التي وصلته من أكبر الأندية في القارة العجوز، خاصة من الدوري الإسباني والإنجليزي.

وارتفعت أسهم نجم "أسود الأطلس" بشكل كبير وبات واحدا من أهم الأسماء المتداولة قبل "الميركاتو الشتوي" المقبل، بعد تألقه اللافت مع منتخب المغرب خلال نهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر، وقيادة بلاده إلى الوصول لنصف النهائي، في إنجاز عربي وأفريقي غير مسبوق.

ونقلت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" (gazzetta) الإيطالية -عن مصادر في إدارة نادي "الفيولا"- تأكيدها أن النادي "في حاجة ماسة لخدمات نجم خط الوسط، ولا يفكر حاليا في تسريحه بالرغم من العروض المغرية".

☎ El Tottenham y el Liverpool son los dos equipos que lideran la carrera por hacerse con Sofyan Amrabat. De fondo también están los intereses del Sevilla y del Atlético de Madrid. Mientras, la Fiorentina resiste. [La Gazzetta dello Sport] pic.twitter.com/zBOmdje0sn — Soy Calcio (@SoyCalcio_) December 29, 2022

المصادر نفسها أكدت أن فيورنتينا بدأ يفكر جديا في تفعيل بند في العقد يتيح للنادي تمديد الارتباط بينهما إلى سنة إضافية، أي عام 2025، مقابل امتيازات مالية إضافية، مع العلم أن العقد الحالي الذي يربط بين الطرفين سينتهي في 30 يونيو/حزيران 2024، ولا ينتظر النادي سوى عودة اللاعب من عطلته بالخليج العربي من أجل إتمامه.

في السياق نفسه، أكد النادي الإيطالي أنه جرت اتصالات من عملاقي الكرة الإنجليزية ليفربول وتوتنهام، كما كشف عن دخول ناديين من الدوري الإسباني الممتاز على خط التفاوض مع اللاعب، هما إشبيلية وأتليتكو مدريد.

إلى جانب ثنائي "البريميرليغ" و"الليغا" كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اهتمام فريق سان جرمان الفرنسي أيضا بخدمات النجم المغربي.

وذكرت صحيفة "توتوميركاتو" tuttomercato الإيطالية أن النادي الباريسي دخل بقوة على خط صفقة أمرابط، مستعينا بزميله في المنتخب أشرف حكيمي الذي قد يقنعه فعلا بارتداء قميص فريق عاصمة الأنوار، حسب الصحيفة.

وارتفعت القيمة الحالية لأمرابط لتصل إلى نحو 25 مليون يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" transmarket العالمي المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، وهي أعلى قيمة في مسار اللاعب، غير أن التقديرات تشير إلى أن قيمة انتقاله قد تصل إلى 45 مليون يورو في حال تمت خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان فيورنتينا قد ضم النجم المغربي من مواطنه فيرونا مقابل 18 مليون يورو بالإضافة إلى مليوني يورو متغيرات، وقد فرض نفسه واحدا من العناصر الأساسية في خط وسط الفريق الإيطالي منذ أول موسم معه.