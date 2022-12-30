من الجزائر والمغرب إلى الخليج مرورا بمصر والسودان.. أبرز زيارات بيليه التاريخية للبلدان العربية

يحمل الأسطورة البرازيلية بيليه، الذي ودع العالم مساء الخميس، العديد من الذكريات في العالم العربي، بعد أن أجرى مجموعة من الزيارات وحط في عدد من البلدان العربية، سواء كلاعب مع فريقه سانتوس البرازيلي أو كسفير لكرة القدم العالمية، باعتباره واحدا من أساطير اللعبة على مر التاريخ.

وأعلنت كيلي ناسيمنتو، ابنة أسطورة كرة القدم البرازيلية، عبر إنستغرام وفاة والدها عن 82 عاما، بعد صراح طويل مع المرض، ليخلف وراءه إرثا كرويا غنيا، وأرقاما يصعب تحطيمها.

في العالم العربي، لطالما حظي بيليه بشهرة واسعة وشعبية منقطعة النظير، وظل على الدوام مثلا يُحتذى له لكل من أراد دخول عالم كرة القدم، وحتى مع ظهور نجوم كبار آخرين في العقود الأخيرة، لم يغب "الملك" عن المشهد، وما ساهم في ذلك زيارته أكثر من مرة لبلدان عربية.

الجزائر.. أول بلد عربي يزوره بيليه

كان ذلك عام 1965، بعد 3 سنوات من تتويج منتخب البرازيل بكأس العالم عام 1962 التي أقيمت في تشيلي، وقد وصل منتخب "السامبا" الجزائر بدعوة خاصة من الرئيس الجزائري حينها أحمد بن بلة.

مناسبة هذه الزيارة، كانت إجراء مباراة ودية جمعت بين منتخب "الخضر" و"راقصي السامبا" على أرضية الملعب البلدي في وهران غرب البلاد، وقد انتهت بانتصار الأخير 3-0، سجل منها بيليه هدفا وحيدا.

ونشرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، صورة تؤرح للزيارة واللقاء التاريخي الذي جمع بيليه بالرئيس الراحل بن بلة.

ولغريب الصدف فإن الصورة كانت هي الأخيرة لبن بلة كرئيس للجزائر، بعد أن تم الانقلاب عليه في اليوم الموالي من طرف الرئيس هواري بومدين.

هذه الزيارة لم تكون الأخيرة لبيليه للجزائر، بل تلتها أخرى عام 1979، لكن هذه المرة رفقة فريقه سانتوس، من أجل إجراء مباراة ودية مع منتخب الجزائر في وهران، في حين كانت الزيارة الثالثة للبلاد عام 2014، باعتباره سفيرا للكرة العالمية.

بيليه واجه الأهلي المصري

حسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، فإن الجوهرة السوداء" زار مصر في مناسبتين اثنتين، الأولى كلاعب في صفوف فريق سانتوس البرازيلي، والثانية بصفته سفيرا للعبة، وإحدى أساطيرها الحية.

تعود الزيارة الأولى لمصر إلى عام 1972، عندما حل بيليه رفقة زملائه بسانتوس البرازيلي بالقاهرة من أجل إجراء مباراة ودية أمام الأهلي المصري.

وقد انتهت هذه المباراة بانتصار الضيف البرازيلي 5-0، سجل خلالها بيليه هدفين.

أما الزيارة الثانية للراحل البرازيلي فكانت بعد 42 عاما من الأولى، وتحديدا عام 2014، في تظاهرة دولية أقيمت بمنطقة الأهرامات في الجيزة.

زيارة تاريخية لقطر

تعود هذه الزيارة إلى عام 1973، عندما حل الأسطورة بيليه رفقة سانتوس بالدوحة من أجل مواجهة فريقه الأهلي القطري في مباراة ودية أقيمت على أرضية ملعب الدوحة.

في حوار سابق لموقع (Qatar2022.qa)، استعاد بيومي عيسى، أحد لاعبي فريق الأهلي القطري حينها، ذكريات هذه المواجهة التاريخية وذلك اللقاء الأسطوري مع بيليه على أرضية ملعب الدوحة.

وقال بيومي: "لقد كانت فرصة تاريخية حقا، ولحظات لا تنسى أبدا لنا جميعا، بغض النظر عن النتيجة فإن لقاء بيليه كان أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لنا، لأنه كان بمثابة أسطورة حية".

وقد أشاد بيومي بأخلاق بيليه، وقال إنه "كان نموذجا للاعب المتميز سواء داخل الملعب أو خارجه".

بيليه في الكويت

في السنة نفسها، أي 1973، حط الأسطورة الراحة بيليه الرحال في الجارة الكويت، حيث خاض فريقه هناك مباراة ودية جمعته بالقادسية الكويتي على أرضية ملعب ثانوية الشويخ.

قبل 50 عام وفي 12 فبراير 1973 كان بيليه في الكويت ولعب مباراة بثانوية الشويخ مع نادي سانتوس البرازيلي بكامل نجومه ضد القادسية وانتهت 1-1. سجلها بيليه وجاسم يعقوب. بعدها صرح بيليه:

بستة لاعبين من القادسية استطيع هزيمة أي فريق بالعالم. مات بيلية أمس اعضم لاعب كرة قدم 🌹 pic.twitter.com/nzwVXmYQ2T — 🇰🇼د. ظافر محمد العجمي (@z4alajmi) December 30, 2022

وانتهت المباراة، التي أجريت أمام نحو 30 ألف متفرج 1-1، وكان بيليه هو موقع الهدف الوحيد من جانب الفريق البرازيلي، بينما سجل هدف الفريق الكويتي، جاسم يعقوب، الذي لقب بعدها بـ"بيليه الكويت".

وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فإن بيليه لقي استقبالا شعبيا وأميريا كبيرين، كما حظي بتكريم خاص من أمير البلاد حينها.

أول زيارة للخليج

قبل قطر والكويت، كانت أولى خطوات بيليه في الخليج في الأراضي السعودية، وبالضبط عام 1971، عندما زار رفقة ناديه سانتوس المملكة بدعوة من الراحل الأمير فيصل بن فهد.

وقد واجه حينها فريق سانتوس البرازيلي منتخب السعودية، وانتهت المباراة بانتصار الأخير 0-3.

وحظي بيليه حينها باستقبال شعبي كبير من طرف السعوديين الذين قدموا من مختلف المدن من أجل مشاهدة أسطورة غزا اسمه العالم وأبهره بمهاراته العالية في نهائيات كأس العالم.

البحرين أيضا

في العام نفسه، حل بيليه وسانتوس ضيوفا ثقالا على مملكة البحرين، وحظوا بتكريم كبير من طرف البحرينيين والقيادة في البلاد.

واجه الفريق البرازيلي وديا منتخب البحرين وانتهت المباراة بانتصار الأخير بنتيجة عريضة 1-7.

"الجوهرة السوداء" ضيفا على السودان

لم يتردد الأسطورة العالمية في قبول دعوة تلقاها من نادي الهلال السوداني، فحل ضيفا وازنا على البلاد ككل فبراير/شباط 1973، رفقة فريقه سانتوس، واستقبله حينها آلاف السودانيين.

زيارة الأسطورة الراحل "بيليه" للسودان خلال المباراة التي جمعت ناديه سانتوس البرازيلي مع فريق الهلال في العام 1973م#السودان_زمان#بيليه pic.twitter.com/MSjOxggAP4 —  السودان زمان (@PastSudans) December 30, 2022

وما زالت ذاكرة أهل السودان تحتفظ إلى اليوم بواحدة من أبرز الذكريات الرياضية في تاريخ البلاد، وهي المقابلة التي جمعت سانتوس بالهلال السوداني.

فقد أقيمت المباراة، التي أحاطت بها هالة إعلامية واسعة، على أرضية ملعب "أم درمان" في العاصمة السودانية، وانتهت بفوز زملاء بيليه 1-0.

عندما التقى بيليه "نسخته" المغربية في الدار البيضاء

حدث ذلك عام 1976، خلال أول زيارة يقوم بها بيليه إلى المغرب، حينها واجه رفقة فريقه سانتوس فريقا مؤلفا من قطبي الدار البيضاء (الرجاء والوداد)، على أرضية ملعب "محمد الخامس".

🔴🎙 بيليه ( 🇧🇷 ) :" تخيلوا لو كان قد ولد في وقت لاحق. أنا متأكد من أنه كان سيأخذ كرة القدم إلى عوالم غير مستكشفة. لقد كُنتُ مُلهماً بِهِ كثيراً ، وحاولت أن أقوم بتقليده فتمكنت بشكل كبير ". ما قاله بيليه عن العربي بن مبارك

" المُلقب بالجوهرة السوداء ". pic.twitter.com/GedHTcpsEH — COPE (@COPE_AR) December 26, 2019

أما أكثر ما خطف الأضواء في تلك الزيارة، فهو اللقاء التاريخي الذي جمع بين بيليه والمغربي المهدي بن مبارك، الذي كان يلقب حينها أيضا بـ"الجوهرة السوداء"، وهو اللقب الذي أطلقته عليه الصحافة الأوروبية عندما كان نجما متألقا بفريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

وتحتفظ الخزانة الرياضية المغربية بالصورة الشهيرة للقاء بيليه و"نسخته المغربية"، عندما أهدى أسطورة الكرة العالمية قميصه الشهير للاعب المغربي.