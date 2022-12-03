سويسرا تفوز على صربيا وتتأهل لثمن نهائي المونديال وهزيمة مفاجئة للبرازيل أمام الكاميرون

رافق منتخب سويسرا نظيره البرازيلي إلى ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر، بعد أن حصل على ثاني بطاقات المجموعة السابعة، إثر انتصاره على صربيا 3-2 في آخر مباريات دور المجموعات، بينما سقط منتخب البرازيل أمام الكاميرون بهدف دون رد في مفاجأة جديدة من مفاجآت المونديال.

وأنهى منتخب البرازيل مباريات هذه المجموعة متصدرا برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على صربيا (2-0) وسويسرا (1-0) ثم الهزيمة (0-1) أمام الكاميرون، متبوعا بمنتخب سويسرا برصيد 6 نقاط، فيما احتلت الكاميرون المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وتذيلت صربيا الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

وعلى أرضية ملعب 974، وأمام أزيد من 42 ألف متفرج، دخل منتخب سويسرا المباراة عازما على الوصول إلى مرمى شباك الصرب أولا، فكان له ما أراد في الدقيقة 20 بواسطة المخضرم شيردان شاكيري.

ولم يبق المنتخب الصربي مكتوف الأيدي، بل رد بقوة على تقدم السويسريين، وهو ما مكنهم من العودة في النتيجة سريعا بواسطة رأسية رائعة من أليكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 26.

هذا الهدف منح الصربيين دفعة معنوية قوية، فواصلوا ضغطهم على حارس مرمى سويسرا غريكول كوبر، ليصلوا إلى هدفهم الثاني في الدقيقة 35، عن طريق نجم يوفنتوس الإيطالي دوشان فلاهوفيتش.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن نصف المباراة الأولى سينتهي صربيًا، ظهر بريل إيمبولو ووقع هدف التعادل في الدقيقة 44، بعد أن تابع كرة عرضية على المقاس من سيلفان ويدمر، لتنتهي الجولة الأولى بالتعادل بهدفين لمثلهما.

ولم يختلف الشوط الثاني كثيرا عن سابقه، فقد ظل المنتخبان وفيين لنهجهما الهجومي ولعبهما المفتوح، مما مكن الجماهير من مشاهدة مباراة ممتعة.

وما هي إلا 3 دقائق فقط من انطلاق الجولة الثانية حتى عادت سويسرا لتتقدم من جديد بهدف ثالث وقعه اللاعب ريمو فرولر، لتنتهي المباراة بانتصار سويسرا بثلاثة أهداف لهدفين وترافق البرازيل إلى الدور الثاني.

البرازيل والكاميرون

وفي المباراة الأخرى التي أقيمت على أرضية ملعب لوسيل، دخل منتخب البرازيل اللقاء بتشكيلة تفتقد لعدد من النجوم الأساسيين، بعد ضمانه التأهل والصدارة في المباراتين السابقتين، وعلى الرغم من ذلك فإن الكاميرون لم تستغل الفرصة وعجزت عن الخروج من الجولة الأولى متقدمة.

بل كاد منتخب "راقصي السامبا" أن يفتتحوا حصة التسجيل في أكثر من مناسبة مع بداية الجولة الثانية، غير أن محاولات زملاء ريتشارلسون وجدت حارسا كاميرونيا متألقا.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن المباراة تتجه إلى الانتهاء بالتعادل بدون أهداف، ظهر النجم فينسنت أبو بكر في الدقيقة 93، وخطف هدف الانتصار برأسية رائعة.

وعلى الرغم من هذا الانتصار، فإن الكاميرون لم تستطع التأهل للدور الثاني، مكتفية بالمركز الثالث خلف سويسرا صاحبة الوصافة.