تستعمل لأول مرة في تاريخ المونديال.. تعرف على التقنيات المستخدمة للبث في كأس العالم

شبكة متطورة من الألياف الضوئية تربط كافة المنشآت الرياضية في قطر بمركز البث الدولي، وذلك بهدف مساعدة وسائل الإعلام في نقل فعاليات كأس العالم قطر 2022 بدقة عالية الجودة وبتقنية "4 كيه" (4k)، وهي تقنية يجري استعمالها لأول مرة في تاريخ كأس العالم.

وتربط الشبكة، التي أنشأتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث ضمن الجهود الرامية لاستضافة نسخة استثنائية من كأس العالم، الملاعب الثمانية و33 موقعا لتدريب المنتخبات المشاركة في البطولة والأستوديوهات الخارجية، بمركز البث الدولي الذي يقع ضمن مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ومنه يتم نقل البث المباشر للفعاليات إلى مليارات المتابعين عبر الشاشات في أرجاء الكرة الأرضية.

وقالت المديرة التنفيذية لإدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اللجنة العليا المهندسة مريم المفتاح "نجحنا في إنشاء بنية تحتية متطورة تتيح لحاملي حقوق البث نقل المباريات بسرعة وأمان، وبأعلى دقة على الإطلاق في تاريخ بطولات كأس العالم".

وأضافت المفتاح "لقد حرصنا على استخدام أحدث التقنيات العالمية، وتعاونّا مع شركائنا المعنيين لضمان استمتاع الجماهير في جميع أنحاء العالم بكافة فعاليات هذه البطولة التاريخية، وبجودة لم يسبق لها مثيل".

مرافق للمساعدة

وإلى جانب إنشاء شبكة ألياف ضوئية عالمية المستوى يبلغ عرض نطاقها الترددي 1 تيرابايت، تتيح اللجنة العليا لحاملي حقوق البث مجموعة من الخدمات، من بينها خدمة ربط النطاق العريض بسرعة عالية، وتخصيص المرافق اللازمة لمساعدتهم في نقل منافسات البطولة إلى جماهيرهم بسرعة وبجودة عالية.

بالإضافة إلى ذلك أنشأت اللجنة العليا شبكة تلفزيونية فعالة لبروتوكول الإنترنت، تتيح لوسائل الإعلام البث المباشر من جميع مواقع البطولة، كما طورت بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات والبث في جميع مواقع الحدث، بما في ذلك الإنترنت فائق السرعة، وشاشات العرض وغيرها من المعدات السمعية والبصرية اللازمة لعرض فعاليات البطولة.

وفي السياق ذاته، قالت المديرة التنفيذية لإدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اللجنة العليا إن البنية التحتية التي نجحنا في تطويرها تعكس التزامنا باستضافة بطولة توظف أحدث الابتكارات التكنولوجية، وقد عملنا بجد لتقديم خدمات بث عالية الجودة، موثوقة ومتواصلة لجمهور كرة القدم في كل مكان.

ولضمان استمرارية نقل فعاليات المونديال دون انقطاع، جرى تعزيز شبكة الألياف الضوئية من خلال تقنيات النقل عبر الأقمار الصناعية في مركز البث الدولي، والتي يمكنها نقل الفعاليات بالجودة نفسها إلى جميع أنحاء العالم.

واختتمت المفتاح حديثها بالإشارة إلى جانب من إرث استضافة كأس العالم في قطر، وقالت "سيترك ما قمنا به من عمل إرثا هائلا لبلادنا، فقد نجحنا من خلال هذه التجربة في بناء الخبرات والمهارات المحلية للاستفادة منها بعد المونديال من خلال إضافة شبكة ألياف بصرية واسعة النطاق، تقدّم جودة متميزة لجهات البث خلال الفعاليات التي ستشهدها قطر في المستقبل".