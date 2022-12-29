"لن يصدر هذا من فمي".. أنشيلوتي يرفض وصف ميسي بـ "الأفضل في التاريخ" ويتحدث عن عرض تدريب البرازيل

رفض كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، اعتبار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب سان جرمان الفرنسي، الأفضل في تاريخ كرة القدم، بعد أن نجح في قيادة منتخب بلاده إلى التتويج بكأس العالم الذي أقيم في دولة قطر، للمرة الثالثة في تاريخه.

وأضاف ميسي اللقب الأغلى الذي ينقص خزائنه العامرة بالألقاب والتتويجات الشخصية والجماعية، إلى جانب 7 كرات ذهبية كأحسن لاعب في العالم، وهو الأمر الذي جعل العديد يصفه بالأحسن على الإطلاق متفوقا على أساطير من قيمة مواطنه دييغو أرماندو مارادونا والبرازيلي بيليه، إلى جانب منافسه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو.

في الندوة الصحفية التي عقدها الخميس، قبل أول ظهور للفريق بالدوري أمام بلد الوليد والتي أقيمت في مركز تدريبات النادي بـ "فالديبيباس" طرح صحفي سؤالا: هل ميسي أفضل لاعب في التاريخ؟ فرد أنشيلوتي بطريقته الخاصة، لكن دون أن يتهرب من الجواب.

وقال أنشيلوتي "من الصعب أن أحسم في هذا الأمر، لا أعرف ما إذا كان هو الأفضل في التاريخ أم لا، ليس من العدل أن أقول ذلك، لأنه كل حقبة تضم لاعبين جيدين للغاية".

ثم أضاف "ميسي هو الأفضل في التاريخ؟ لن يصدر مني هذا القول، لقد استمتعت بالعديد من اللاعبين الجيدين، أدرب لاعبا فاز بالكرة الذهبية كل يوم، وقد رأيت كرويف ومارادونا يلعبان أيضا".

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إلى جانب زين الدين زيدان، فإن تقارير صحفية برازيلية وأوروبية عديدة تحدثت عن وضع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لاسم المدرب الحالي للريال من أجل الإشراف على منتخب "السامبا" خلفا للمدرب للراحل "تيتي".

وكان هذا اللقاء الإعلامي فرصة للإعلاميين من أجل حسم الأمور على لسان المعني بالأمر نفسه.

🚨Gazeta Esportiva: CBF will make an offer to Ancelotti, if he confirms interest in the role. CBF would be willing to wait until June to hire him. Ramon Menezes (Brazil U20) would take over as the interim manager. If there is no agreement, Brazil would target Fernando Diniz. pic.twitter.com/vHYGKHKlb6 — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) December 14, 2022

وعلى عادته، كان أنشيلوتي صريحا في رده، وقال بهذا الخصوص "إذا كانوا فعلا راغبين فعلا سيتصلون بي، و(لكنهم) لم يفعلوا ذلك، لكن أنا أقدر هذا الاهتمام فعلا إذا كان حقيقيا".

وأضاف "وضعي واضح، ما زلت هنا، لن أخبر مدريد أبدًا أن هذه المغامرة قد انتهت".

ماذا عن ريال مدريد؟

بعد نحو 45 يوما من التوقف، كان هذا اللقاء مناسبة أيضا للمدرب الإيطالي من أجل الحديث عن حال فريقه وجاهزيته للقادم من المنافسات، سواء المحلية منها أو القارية.

وبخصوص جاهزية المجموعة، قال أنشيلوتي "نحن بخير، لقد استعدنا كريم بنزيمة وهو في حالة جيدة، وقد كان مهما للغاية بالنسبة لنا، أولئك الذين قضوا إجازات عادوا أيضًا في أفضل الأحوال، غير أنني سأعطي الأولوية للاعبين الذين كانوا معنا هنا".

غير أن أنشيلوتي أقر بصعوبة ما ينتظر "الميرينغي" بسبب زحمة المواعيد وقوتها، وقال بهذا الشأن "الأمر معقد للغاية، لدينا كأس السوبر الإسبانية وكأس العالم للأندية، حتى مارس/آذار لدينا العديد من المباريات وعلينا إجراء تقييم شخصي لكل لاعب".

وشدد على ضرورة توفير "ظروف جيدة للاعبين، لقد كان لابد من إراحة لاعبي كأس العالم، لأنه لن يكون هناك مجال أمامهم من أجل الراحة، فحتى 19 فبراير/شباط المقبل سنلعب مباراة كل 3 أيام".

في موضوع نجم الفريق الأول، بنزيمة، أشاد أنشيلوتي بالجاهزية البدنية لهذا اللاعب، وقال إنه في أتم الجاهزية من أجل إبراز ما يتمتع به من قدرات.

وقال المدرب السابق لميلان الإيطالي "عاد أخيرا من الإجازة وبدا بصحة جيدة للغاية، لقد اشتغل مع المجموعة وشارك بمباراتين وديتين 30 ثم 45 دقيقة، أعتقد أنه سيظهر كل ما لديه من قدرات".