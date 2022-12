"لن يصدر هذا من فمي".. أنشيلوتي يرفض وصف ميسي بـ "الأفضل في التاريخ" ويتحدث عن عرض تدريب البرازيل

رفض كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، اعتبار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب سان جرمان الفرنسي، الأفضل في تاريخ كرة القدم، بعد أن نجح في قيادة منتخب بلاده إلى التتويج بكأس العالم الذي أقيم في دولة قطر، للمرة الثالثة في تاريخه.

وأضاف ميسي اللقب الأغلى الذي ينقص خزائنه العامرة بالألقاب والتتويجات الشخصية والجماعية، إلى جانب 7 كرات ذهبية كأحسن لاعب في العالم، وهو الأمر الذي جعل العديد يصفه بالأحسن على الإطلاق متفوقا على أساطير من قيمة مواطنه دييغو أرماندو مارادونا والبرازيلي بيليه، إلى جانب منافسه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو.

في الندوة الصحفية التي عقدها الخميس، قبل أول ظهور للفريق بالدوري أمام بلد الوليد والتي أقيمت في مركز تدريبات النادي بـ "فالديبيباس" طرح صحفي سؤالا: هل ميسي أفضل لاعب في التاريخ؟ فرد أنشيلوتي بطريقته الخاصة، لكن دون أن يتهرب من الجواب.

وقال أنشيلوتي "من الصعب أن أحسم في هذا الأمر، لا أعرف ما إذا كان هو الأفضل في التاريخ أم لا، ليس من العدل أن أقول ذلك، لأنه كل حقبة تضم لاعبين جيدين للغاية".

ثم أضاف "ميسي هو الأفضل في التاريخ؟ لن يصدر مني هذا القول، لقد استمتعت بالعديد من اللاعبين الجيدين، أدرب لاعبا فاز بالكرة الذهبية كل يوم، وقد رأيت كرويف ومارادونا يلعبان أيضا".

إلى جانب زين الدين زيدان، فإن تقارير صحفية برازيلية وأوروبية عديدة تحدثت عن وضع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لاسم المدرب الحالي للريال من أجل الإشراف على منتخب "السامبا" خلفا للمدرب للراحل "تيتي".

وكان هذا اللقاء الإعلامي فرصة للإعلاميين من أجل حسم الأمور على لسان المعني بالأمر نفسه.

🚨Gazeta Esportiva:

CBF will make an offer to Ancelotti, if he confirms interest in the role. CBF would be willing to wait until June to hire him. Ramon Menezes (Brazil U20) would take over as the interim manager.

If there is no agreement, Brazil would target Fernando Diniz. pic.twitter.com/vHYGKHKlb6

— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) December 14, 2022