عبر منافسة مختلفة تماما.. أغويرو يعلن عودته لملاعب كرة القدم

فاجأ النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة السابق، متابعيه بإعلان قراره العودة لممارسة كرة القدم من جديد، بعد إعلانه العام الماضي اعتزاله اللعب نهائيًا، إثر معاناته من مشكلات في القلب، لكن عودته هذه المرة ستكون عبر بوابة دوري ومنافسة مختلفة تمامًا.

وذكرت صحيفة "موندو تيبورتيفو" (mundodeportivo) الإسبانية -اليوم الخميس- أن أغويرو سيصبح اللاعب رقم 12 ضمن فريق "كوني سبورتس" الممارس في دوري "Kings League" الذي أطلقه النجم السابق لبرشلونة جيرارد بيكيه.

ويتألف هذا الدوري من 12 فريقًا، وكل فريق يتألف من 7 لاعبين، وسيعرف مشاركة مجموعة من النجوم اللامعين سابقًا، على غرار حارس ريال مدريد السابق إيكر كاسياس وخوان كابدفيا.

وخلال لقاء على منصة النقل المباشر "تويتش" تم استعراض اللاعبين الـ12 الذين سيتكوّن منهم نادي "كوني سبورتس" الممارس في هذا الدوري، وأعلن مارتين بوسي، المهاجم السابق لإسبانيول برشلونة، وأحد أعضاء الفريق أن اللاعب رقم 12 في صفوف الفريق سيكون مفاجأة كبيرة.

وبعد ذلك مباشرة، تسلم أغويرو الكلمة، وقال بصوت عال: "إنه الكون أغويرو"، لترتفع بعد ذلك التصفيقات وصيحات الإعجاب من الحضور.

وفي أول تصريحاته بعد الإعلان، عبّر أغويرو عن سعادته الكبيرة بعودته لممارسة اللعبة من جديد من خلال هذا الدوري، وقال النجم الأرجنتيني في هذه المناسبة: " أنا سعيد للغاية، في العديد من المباريات سأكون هنا، وسنرى ما الذي يمكنني تقديمه".

وكشف أغويرو في المناسبة نفسها عن معاناته من مشكلات عضلية، لكنه أوضح أنه يتعافى منها شيئًا فشيئًا، ويخضع للعلاج بشكل منتظم.

واختتم كلمته بالقول: "أريد أن أسجل أكبر عدد من الأهداف، أكبر حتى من تلك التي سجلتها سابقًا".

يُذكر أن أغويرو أعلن يوم 15 ديسمبر/كانون الأول 2021، خلال مؤتمر صحفي اعتزاله اللعب نهائيًا بعد ثبوت معاناته من مرض على مستوى القلب، ووضع حينها نقطة نهاية لمسيرة كروية دامت 18 عامًا، وهز خلالها الشباك في أكثر من 400 مناسبة.

ماذا نعرف عن "دوري الملوك"؟

مشروع "دوري الملوك" (Kings League) مشروع كروي جديد أطلقه النجم الإسباني جيرارد بيكيه، قبل شهر تقريبًا، بعد إعلان اعتزاله اللعب مع برشلونة مباشرة، إلى جانب نجم وسائل التواصل الإسباني الشهير إيباي يانوس.

يتألف الدوري من 12 فريقًا، وكل فريق يضم 7 لاعبين، وقد أعلن عن انضمام مجموعة من النجوم إلى هذا الدوري، لعل أبرزهم الحارس الدوري الإسباني السابق إيكر كاسياس، والنجم المكسيكي تشيتشاريتو هيرنانديز.

وستقام المباريات جميعها في يوم واحد -كل يوم الأحد- أما موعد الانطلاق فسيكون شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي لقاء صحفي سابق أعلن بيكيه -المعروف أيضًا بنشاطاته في مجال المال والأعمال- أنه لا ينوي "إلحاق أي ضرر بكرة القدم الكلاسيكية، لكنه في المقابل يريد إضافة بعض المتعة إليها".

وبخصوص بث مباريات البطولة، فإنها ستكون بالمجان على منصة البث المباشر "تويتش" إلى جانب صفحة البطولة الرسمية على "يوتوب".