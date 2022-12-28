وزير الرياضة الهندي: نفكر "بجدية" في تقديم عرض لاستضافة أولمبياد 2036

قال وزير الرياضة الهندي أنوراج تاكور إن بلاده تفكر "بجدية" في تقديم عرض لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2036.

وكانت الهند ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان قد استضافت في السابق الألعاب الآسيوية ودورة ألعاب الكومنولث، وقال تاكور لصحيفة "تايمز أوف إنديا" (Times of India) إن هذا هو "الوقت المناسب" لاستضافة الأولمبياد.

وأضاف "إذا كانت الهند تتصدر العناوين في كل القطاعات من الصناعة إلى مجال الخدمات فلماذا لا تكون كذلك في مجال الرياضة؟ الهند تفكر بجدية في تقديم عرض لاستضافة أولمبياد 2036".

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إنها تجري مناقشات أولية مع 10 مدن، لكنها لم تكشف عن أي إطار زمني قبل اختيار العرض الفائز بتنظيم نسخة 2036.

وستستضيف باريس ولوس أنجلوس وبريزبان النسخ الثلاث المقبلة.

ومن بين المنافسين المحتملين على تنظيم نسخة 2036 إندونيسيا وكوريا الجنوبية، وكذلك قطر التي استضافت كأس العالم لكرة القدم هذا العام.

وتدرس ألمانيا أيضا احتمال التقدم بعرض رغم معارضة قوية محليا لهذه الخطوة.

واستضافت نيودلهي دورة الألعاب الآسيوية في عامي 1951 و1982 وألعاب الكومنولث في 2010، واقترح تاكور ولاية غوجارات مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتنظيم الألعاب.

وقال "أعربت غوجارات عدة مرات عن اهتمامها باستضافة الأولمبياد، تملك البنية التحتية المطلوبة".