رياضة

وزير الرياضة الهندي: نفكر "بجدية" في تقديم عرض لاستضافة أولمبياد 2036

Tokyo 2020 unveils items for victory ceremonies of the Olympic and Paralympic Games in Tokyo A medal tray that will be used for the victory ceremonies of the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games is displayed during the unveiling event at Ariake Arena in Tokyo, Japan June 3, 2021. REUTERS/Issei Kato/Pool
الميداليات الأولمبية (رويترز)
28/12/2022-|آخر تحديث: 28/12/202206:02 PM (مكة المكرمة)

قال وزير الرياضة الهندي أنوراج تاكور إن بلاده تفكر "بجدية" في تقديم عرض لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2036.

وكانت الهند ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان قد استضافت في السابق الألعاب الآسيوية ودورة ألعاب الكومنولث، وقال تاكور لصحيفة "تايمز أوف إنديا" (Times of India) إن هذا هو "الوقت المناسب" لاستضافة الأولمبياد.

وأضاف "إذا كانت الهند تتصدر العناوين في كل القطاعات من الصناعة إلى مجال الخدمات فلماذا لا تكون كذلك في مجال الرياضة؟ الهند تفكر بجدية في تقديم عرض لاستضافة أولمبياد 2036".

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إنها تجري مناقشات أولية مع 10 مدن، لكنها لم تكشف عن أي إطار زمني قبل اختيار العرض الفائز بتنظيم نسخة 2036.

وستستضيف باريس ولوس أنجلوس وبريزبان النسخ الثلاث المقبلة.

ومن بين المنافسين المحتملين على تنظيم نسخة 2036 إندونيسيا وكوريا الجنوبية، وكذلك قطر التي استضافت كأس العالم لكرة القدم هذا العام.

وتدرس ألمانيا أيضا احتمال التقدم بعرض رغم معارضة قوية محليا لهذه الخطوة.

واستضافت نيودلهي دورة الألعاب الآسيوية في عامي 1951 و1982 وألعاب الكومنولث في 2010، واقترح تاكور ولاية غوجارات مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتنظيم الألعاب.

وقال "أعربت غوجارات عدة مرات عن اهتمامها باستضافة الأولمبياد، تملك البنية التحتية المطلوبة".

المصدر : رويترز