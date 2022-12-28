خطف النجم الفرنسي المغربي الشاب إلياس بن الصغير، لاعب فريق موناكو الفرنسي، الأضواء في الجولة 16 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، بعد تسجيله هدفين قاد بهما ناديه إلى تحقيق الفوز من أجاكسيو بملعبه 3-2.

وتصدر بن صغير (17 عاما) عناوين الصحافة الفرنسية بعد أن بصم على أول أهدافه في أول مباراة يخوضها بالدوري الفرنسي، كما أنه أصبح أول لاعب يسجل ثنائية في "الليغ 1" وهو في هذا السن منذ النجم الفرنسي السابق تيري هنري عام 1995.

ودخل بن الصغير بديلا للاعب الدولي الفرنسي وسام بن يدر، وتمكّن من تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 58، ثم الهدف الفوز الثالث بطريقة رائعة في الدقيقة 85.

وأشاد ماتيو بودمير، مدرب فريق موناكو، بالمستوى الكبير الذي قدمه لاعبه في هذه المباراة، لكنه شدد على أنه ما زال ينتظر منه الكثير، وقال "إنه لاعب مذهل، لقد استحق فعلا الفرصة التي أتيحت له، لكن الصعب هو أن يؤكد تألقه في المباريات القادمة".

Moroccan 17-year-old Eliesse Ben Seghir subbed on to score twice on his league debut for Monaco including this winner. He was born in 2005! 🤯🇲🇦 pic.twitter.com/BwiuMjQ75Y — Barstool Football (@StoolFootball) December 28, 2022

أي منتخب سيمثل بن الصغير؟

وأظهر اللاعب الشاب الذي يحمل الجنسية الفرنسية وينحدر من أصول مغربية، إمكانيات كبيرة في هذه المباراة، إذ يمتاز بتقنياته العالية وسرعته الكبيرة إلى جانب قدراته التهديفية، ويتوقع أن يكون واحدا من النجوم المتوهجة في سماء الكرة الأوروبية.

موهبة مغربية 🇲🇦 جديدة في الدوري الفرنسي ، إلياس بن الصغير في أول مباراة إحترافية له مع موناكو 🇲🇨 يسجل ثنائية و يقود فريقه إلى الفوز على أوكسير ب 3_2 #الدوري_الفرنسي #كرة_القدم #Ligue1 #monaco #موناكو #المغرب pic.twitter.com/msU1tkWyMA — Aziz Best 🇲🇦🎬+⚽️ (@azizbest32) December 28, 2022

وقد ترعرع بن الصغير في مدرسة تروبي الفرنسية قبل أن تترصده أعين كشافة نادي موناكو الفرنسي، حيث وقع معه أول عقد احترافي له في يوليو/تموز 2021 ويمتد إلى غاية عام 2025.

وكانت أول مباراة يخوضها النجم الصاعد مع الفريق الأول في الدوري الأوروبي ضد فريق النجم الأحمر البلغاري.

ورغم كونه نشأ في فرنسا، فإن بن صغير ينحدر من أصول مغربية ولم يحسم بعد ما إن كان سيمثل فرنسا أو منتخب المغرب، مع العلم أنه سبق للاعب أن حمل ألون المنتخب الفرنسي في فئتي الناشئين تحت 17 و18 عاما.

وجعل الأداء المبهر اسم بن الصغير الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب اليوم الأربعاء، وارتفعت الكثير من الأصوات المطالبة باستدعائه من أجل تمثيل منتخب بلده الأم بدلا من فرنسا.

وسيكون على الاتحاد المغربي لكرة القدم التدخل سريعا من أجل التواصل مع اللاعب من أجل استغلال التألق الأخير لمنتخب المغرب بكأس العالم في قطر، والذي من الممكن أن يغري أي لاعب ذي أصول مغربية بحمل قميص "أسود الأطلس".

وتشير أرقام موقع "ترانسفير ماركت" الألماني المتخصص في انتقالات اللاعبين، إلى أن القيمة السوقية لإلياس بن الصغير لا تتجاوز 200 ألف يورو، والمتوقع أن ترتفع إلى رقم أكبر بكثير إذا واصل اللاعب تألقه مع ناديه الفرنسي.