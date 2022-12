خطف النجم الفرنسي المغربي الشاب إلياس بن الصغير، لاعب فريق موناكو الفرنسي، الأضواء في الجولة 16 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، بعد تسجيله هدفين قاد بهما ناديه إلى تحقيق الفوز من أجاكسيو بملعبه 3-2.

وتصدر بن صغير (17 عاما) عناوين الصحافة الفرنسية بعد أن بصم على أول أهدافه في أول مباراة يخوضها بالدوري الفرنسي، كما أنه أصبح أول لاعب يسجل ثنائية في "الليغ 1" وهو في هذا السن منذ النجم الفرنسي السابق تيري هنري عام 1995.

ودخل بن الصغير بديلا للاعب الدولي الفرنسي وسام بن يدر، وتمكّن من تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 58، ثم الهدف الفوز الثالث بطريقة رائعة في الدقيقة 85.

وأشاد ماتيو بودمير، مدرب فريق موناكو، بالمستوى الكبير الذي قدمه لاعبه في هذه المباراة، لكنه شدد على أنه ما زال ينتظر منه الكثير، وقال "إنه لاعب مذهل، لقد استحق فعلا الفرصة التي أتيحت له، لكن الصعب هو أن يؤكد تألقه في المباريات القادمة".

