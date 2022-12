إنجازات فريدة في 2022 وواجهة ناصعة لقطر.. كأس العالم يؤكد ريادة مستشفى سبيتار للطب الرياضي عالميا

نجح مستشفى سبيتار في وضع نفسه في الريادة العالمية ليكون نموذجا يحتذى به في مجال الطب الرياضي، وليكون تميزه في تقديم خدمات رعاية صحية لنجوم الرياضة امتدادا لنجاحات حققها طيلة العقد الماضي، وبات المستشفى القطري المتخصص في جراحة العظام والطب الرياضي واجهة ناصعة لدولة قطر عالميا.

وحقق سبيتار إنجازات فريدة من نوعها في العام 2022، جعلته يتبوأ الريادة العالمية في مختلف المجالات الطبية والعلمية، كما تم تطوير بروتوكلات علاجية وجراحية هي الأولى من نوعها في المنطقة، وحظي بمكانة ريادية من طرف كبرى الهيئات الطبية والرياضية.

وجاء الحدث التاريخي بتنظيم دولة قطر بطولة كأس العالم مسك الختام لعام كامل من الإنجازات، حيث تميز سبيتار بتقديم خدمات طبية علاجية متميزة لأكثر من 100 لاعب ممن شاركوا في مونيدال قطر، إضافة لنجوم الرياضة العالمية بشكل عام، مع توفير فرق طبية مؤهلة تأهيلا عاليا، حظيت بإشادة مختلف البلدان المشاركة وضيوف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA).

تميزت خدمات سبيتار في المونديال بتركيزها على 3 محاور رئيسية، الأول يتمثل في تخصيص عيادة لاستقبال كل الطلبات تشتغل على مدار الساعة، والثاني في الاستعانة بالفرق الطبية لسبيتار التي تعمل في الأندية والاتحادات الرياضية في دولة قطر والمنضوية تحت لواء البرنامج الوطني للطب الرياضي لتقديم خدماتها في مراكز التدريب وكذلك في أماكن إقامة الوفود المشاركة، في حين تمثل المحور الثالث في تخصيص مركز للتعافي للرياضيين بعد المجهودات الكبيرة أثناء المباريات والتعافي كان ضروريا جدا للاعبين.

وبحسب الإحصائيات، فإن ما يزيد عن 160 رياضيا ومراجعا استفاد من خدمات سبيتار مرة واحدة على الأقل في عيادة سبيتار المخصصة لعلاج الرياضيين، مقابل 400 طلب واستشارة طبية، حيث وصل عدد الذين يتعالجون في الوقت نفسه إلى 16 لاعبا مشاركا في البطولة، وحوالي 30 طلبا في اليوم الواحد خلال وقت الذروة أثناء البطولة.

وبالاضافة إلى طلبات الاستشارة الطبية والعلاجية، فإن خدمات التصوير الإشعاعي والتصوير بالرنين المغناطيسي بلغت 70% من إجمالي الزيارات الطبية، بفضل التكنولوجيا المستحدثة في سبيتار والتي شملت تقديم تقارير طبية مرئية ومسموعة بخمس لغات، وهي المرة الأولى في تاريخ بطولات كأس العالم والتي تستعمل فيها هذه التكنولوجيا حيث لقيت إشادة كبيرة من المنتخبات المشاركة.

وعلى مستوى الخدمات الخارجية التي قدمها سبيتار للفرق والوفود المشاركة، تمت إعارة 52 عضوا طبيا من سبيتار خلال البطولة بمعدل أكثر من 2000 ساعة من العلاج الطبيعي والخدمات الطبية والتمريضية والعلاج بالتدليك تم توفيرها بطلب من 6 فرق مشاركة في البطولة.

كما تم خلال البطولة تخصيص 16 عيادة طبية للبرنامج الوطني للطب الرياضي والتي يشرف عليها سبيتار، ووضعها تحت تصرف وخدمة 16 منتخبا مشاركا في البطولة، مع توفير سبيتار 60 جهازا وآلة من المعدات الطبية للوفود المشاركة في أماكن الإقامة (الفنادق) وأماكن التدريب (الملاعب).

وفي مركز الاستشفاء والتعافي، الذي تم تخصيصه للفرق المشاركة داخل مستشفى سبيتار، تم استخدام المنشأة أكثر من 200 مرة من قبل الرياضيين خلال البطولة، حيث كان منتخبا أستراليا والمغرب الأكثر استخداما لمرافق المستشفى، كما تم تزويد أكثر من 800 مشروب من مشروبات التغذية الرياضية الطازجة للمساعدة في الاسترجاع وتعافي العضلات.

أما في الشق العلمي، فقام سبيتار بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بدراسة بحثية حول الإصابات والأمراض خلال بطولة كأس العالم، بالإضافة إلى دراسات بحثية أخرى حول ارتجاج الدماغ والقلب، لتتم الاستعانة بها في اتخاذ القرارات المناسبة في البطولات العالمية المقبلة، حيث حملت مشاركة سبيتار في مونديال قطر 2022 بصمات إيجابية في العديد من النواحي بامتلاكه إرثا طبيا كبيرا في خدمة الرياضة العالمية.

