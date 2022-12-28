من البقالي بطل العالم إلى إنجاز "أسود الأطلس" بمونديال قطر.. عام استثنائي تاريخي للرياضة المغربية

توّج صعود المغرب لنصف نهائي كأس العالم في قطر -في إنجاز عربي وأفريقي غير مسبوق- عاما استثنائيا لكرة القدم المغربية، شهد أيضا سيطرة الأندية المغربية للعبة على المسابقات القارية، ولم يقتصر التميز المغربي على كرة القدم فقط، بل وصل أيضا إلى ألعاب القوى والغولف ورياضات أخرى، حيث حقق أبطال مغاربة إنجازات غير مسبوقة، جعلت عام 2022 يدون من ذهب في تاريخ الرياضة المغربية.

تأهل تاريخي لنصف نهائي مونديال قطر

سطر المغرب تاريخا مجيدا في مشاركاته بكأس العالم بعد أن أصبح أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ المربع الذهبي، رغم الإصابات لينهي مشاركته السادسة في النهائيات في المركز الرابع.

وقبلها أصبح المغرب أول منتخب من أفريقيا والعالم العربي يتأهل لدور الـ16، متصدرا مجموعته القوية التي ضمت كرواتيا وبلجيكا وكندا بمجموع 7 نقاط.

منتخب المغرب وبقيادة المدرب وليد الركراكي، الذي تولى المسؤولية خلفا لوحيد خليلوجيتش قبل شهرين فقط من بداية المنافسات، تعادل سلبيا مع كرواتيا وصيفة بطل نسخة 2018، قبل أن يفوز 2-صفر على بلجيكا و2-1 على كندا في ختام دور المجموعات.

واستمر تألق منتخب المغرب ليفوز في الدور ثمن النهائي على إسبانيا بركلات الترجيح 3-1 في ظل تألق الحارس ياسين بونو بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ثم فاز "أسود الأطلس" في ربع النهائي على البرتغال 1-صفر برأسية يوسف نصيري.

وتأثر منتخب المغرب بكثرة الإصابات والإجهاد ليخسر 2-صفر أمام فرنسا في مباراة قبل النهائي، التي احتج خلالها اتحاد الكرة على ما اعتبره أخطاء تحكيمية، مع المطالبة بركلتي جزاء ليحتل زملاء القائد رومان سايس المركز الرابع بعد الخسارة أمام كرواتيا 2-1.

وتلقى المنتخب المغربي استقبالا ملكيا وشعبيا أسطوريا لدى عودته للرباط، كما كرم الملك محمد السادس بعثة منتخب المغرب بالأوسمة الملكية، إضافة لمسؤولي الاتحاد المغربي للعبة.

وبهذا الإنجاز التاريخي، تصدر منتخب المغرب ترتيب المنتخبات الأفريقية لشهر ديسمبر/كانون الأول متقدما على السنغال بعد أن قفز 11 مركزا ليصبح في المركز 11 عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) وبات على وشك اقتحام المراكز العشرة الأولى.

الأندية المغربية تسيطر على أفريقيا

إضافة لإنجاز منتخب المغرب، تألق الوداد بطل الدوري المحلي بعد فوزه لثالث مرة بدوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري 2-0، كما توّج نهضة بركان بكأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه بركلات الترجيح على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

نهضة بركان حقق ثلاثية تاريخية بعد فوزه للمرة الأولى في تاريخه بكأس السوبر الأفريقية بتغلبه على مواطنه الوداد.

إلى جانب الأندية، استمر تألق منتخب المغرب لكرة الصالات بعد فوزه للمرة الثانية في تاريخه بكأس العرب التي أقيمت في السعودية، حيث كان الفوز في المباراة النهائية أمام منتخب العراق، ثم تمكن للمرة الأولى من الفوز بكأس القارات في تايلند بعد انتصار تاريخي في النهائي على إيران.

تألق مغربي بنون النسوة

لم يقتصر التألق على الرجال فقط، بل إن للرياضيات نصيبا آخر من التألق، إذ حل منتخب سيدات المغرب في المركز الثاني بكأس أمم أفريقيا، وخسر في مباراة النهائي على يد جنوب أفريقيا 1-2.

وببلوغهن النهائي، فقد ضمنت "لبؤات الأطلس" تأهلهن للمرة الأولى لنهائيات كأس العالم 2023 في أستراليا ونيوزيلندا.

كما شارك منتخب المغرب للسيدات تحت 17 عاما لأول مرة في كأس العالم بالهند 2022.

على مستوى الأندية النسائية، توّج فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسائية بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على حامل اللقب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

البقالي بطل العالم

أصبح المغربي سفيان البقالي أول عداء من خارج كينيا يجمع بين لقبي بطولة العالم والأولمبياد، وذلك بعد فوزه بذهبية سباق 3 آلاف متر موانع ببطولة العالم لألعاب القوى في يوجين بولاية أوريجون الأميركية.

وكان البقالي (26 عاما) توّج بذهبية دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

إذ أنهى البقالي السباق في 8 دقائق و25.13 ثانية، متفوقا على الإثيوبي لاميتشا جيرما، الذي اكتفى بالفضية مرة أخرى بعد أولمبياد طوكيو وبطولة العالم في الدوحة قبل 3 أعوام.

وبعد هذا الإنجاز، اختير البقالي ابن مدينة فاس أفضل عداء في أفريقيا لعام 2022.

رياضات أخرى تتوهج

تأهل منتخب المغرب لكرة اليد للمرة الثامنة لنهائيات بطولة العالم بالسويد وبولندا 2023، بعد أن حل ثالثا ببطولة أفريقيا 2022 في مصر.

ووضعت قرعة بطولة العالم لكرة اليد منتخب المغرب في مجموعة قوية تضم مصر وكرواتيا والولايات المتحدة.

في رياضة الغولف، توّج منتخب المغرب لأول مرة في تاريخه بلقب بطولة أفريقيا للغولف للناشئين والناشئات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالجونة بمصر، حيث تمكن الفريق المكون من المهدي الفاكوري وآدم بريسنو ونزار بورحيم وسفيان دحمان من التفوق على منتخب جنوب أفريقيا.

في الرياضة نفسها، أصبحت إيناس لقلالش أول رياضية مغربية وعربية وشمال أفريقية تفوز بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للغولف ضمن الجولة الأوروبية.

أما في الكرة الطائرة الشاطئية، فقد تأهل منتخبا المغرب للرجال والسيدات لبطولة العالم بالمكسيك بعد التتويج باللقب القاري.