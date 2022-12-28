نفد في ساعتين.. أزمة عالمية للشركة المنتجة لقميص منتخب الأرجنتين ذي 3 نجمات

عجز الملايين من عشاق المستديرة والمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم عن إيجاد النسخة الجديدة من قميص منتخب الأرجنتين ذي النجمات الثلاث، وذلك بعد تتويج منتخب "الألبيسيليستي" بلقب كأس العالم في قطر، بعد أن نفدت الدفعة الأولى المطروحة من متاجر شركة "أديداس"، المنتج الحصري للقميص، في ظرف قياسي.

ويوم الاثنين الماضي عرضت الشركة الألمانية الدفعة الأولى من القميص الجديد لزملاء ليونيل ميسي، وقد اختفت من مكانها أو على موقع الشركة الإلكترونية بعد ساعتين فقط من طرحها.

Si @adidasAR entiende algo de Marketing, tienen que poner unos stands en diferentes shoppings del país y sacar la campaña: "Traé tu camiseta Adidas de la Selección Argentina y te bordamos la 3er estrella." pic.twitter.com/ASrmrBZOJd — c1rio 🇦🇷⭐⭐⭐ CAMPEÓN DEL MUNDO! (@c1rio) December 19, 2022

حسب تقارير صحفية، فإنه إلى جانب الأرجنتين، من المستحيل العثور على القميص الجديد في جميع نقاط البيع التابعة للشركة عبر العالم بعد أن نفدت بالكامل، على الرغم من إعلان الشركة طرحه بداية الأسبوع الجاري.

وفق إذاعة "آر إم سي" (RMC) الفرنسية، فإن التوقعات في أوروبا تشير إلى ضرورة الانتظار إلى غاية شهر أبريل/نيسان المقبل من أجل الحصول على قميص منتخب "التانغو"، وهي الواقعة التي حدثت عام 2018 مع منتخب فرنسا بعد تتويجه بمونديال روسيا.

وأعلن الفرع الأرجنتيني للعلامة التجارية الألمانية ضرورة تجديد المخزون في الأسابيع المقبلة لتلبية الطلب الهائل لشهري يناير/كاون الثاني وفبراير/شباط المقبلين.

La camiseta de la Selección Argentina 🇦🇷 con las tres estrellas ya está AGOTADA. pic.twitter.com/UCePC7tA94 — Pablo Giralt (@giraltpablo) December 26, 2022

في الوقت الحالي، لا يمكن العثور على القميص في المتاجر عبر الإنترنت محليًا وفي جميع أنحاء العالم، في وقت تبقى فيه مهمة الحصول على القميص الأرجواني والقميص الأزرق والأبيض الذي احتفل به المنتخب الأرجنتيني باللقب العالمي شبه مستحيلة.

في هذا السياق، صرح متحدث باسم شركة أديداس الألمانية بأنه "نظرًا للطلب الاستثنائي على قمصان كأس العالم للأرجنتين في جميع أنحاء العالم، فإن مخزوننا منخفض جدًا في بعض البلدان".

يحث هذا في وقت يكتفي فيه الاتحاد الأرجنتيني بمراقبة الوضع، دون القدرة على التدخل.

إذ قال متحدث باسم الاتحاد الأرجنتيني للعبة، في تصريح نقلته الإذاعة الفرنسية، إنه "لا يوجد أي شيء يمكننا القيام به حيال هذا الأمر، حتى لو كان من مصلحتنا بيع المزيد، إنه عمل أديداس وهناك مشاكل في البلد تؤثر عليهم، مثل حظر الاستيراد ونقص القوى العاملة، فضلا عن لهفة الناس الكبيرة للحصول على القميص".

من جهتها، أرجعت الشركة الألمانية نقص الأقمصة في البلاد إلى العديد من المشاكل والأزمات الدولية على غرار وجود مشاكل في سلسلة التوريد، والاضطرابات السياسية العالمية، ونقص المواد الخام، وارتفاع تكاليف الوقود والطاقة أو التضخم.

وإذا كان هدف الشركة الألمانية الأول هو التخلص من الضغط الكبير الممارسة عليها محليا، وملء رفوفها في هذا البلد بأقمصة زملاء ليونيل ميسي، فإن الانتظار سيكون طويلاً للغاية بالنسبة للأرجنتينيين المغتربين أو عشاق "التانغو" في دول أخرى.

فقد أكدت العلامة التجارية الألمانية أن النسخة الأصلية ذات الخطوط العمودية البيضاء والزرقاء لن تكون متاحة قبل شهر أبريل/نيسان 2023 في أوروبا والمملكة المتحدة.