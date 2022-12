يستعد لطي صفحة أنييلي.. أزمة يوفنتوس تتعمق ومستقبل "السيدة العجوز" ضبابي

ينتظر عشاق نادي يوفنتوس الإيطالي -الذي يمرّ بواحدة من أسوأ الأزمات في تاريخه- مصادقة مجلس المساهمين على النتائج المالية الكارثية للنادي، بعد تأجيلها في مناسبتين وذلك قبل أسابيع معدودة على بدء ولاية مجلس الإدارة الجديد، الذي سيتسلم زمام الأمور بعد استقالة الرئيس السابق للنادي أندريا أنييلي وفريق عمله.

يحدث هذا في وقت يأمل فيه الأنصار أن يدخل نادي "السيدة العجوز" عهدًا جديدًا بعدما قدّم ملّاكه المرشح جانلوكا فيريرو لمنصب الرئيس الجديد لخلافة أنييلي، وذلك تزامنًا مع التحقيق بشأن مزاعم المحاسبة الزائفة ومشكلات أخرى.

وخلال اجتماع اليوم -الثلاثاء- يصادق مجلس المساهمين في النادي على حسابات العجز المستمر للعام الخامس على التوالي، والذي يتجاوز من حيث الخسارة المالية 200 مليون يورو للموسم الثاني للمرة الثانية.

كما يُعقد هذا الاجتماع العام للمساهمين في أجواء قاتمة، ومن دون مجلس الإدارة بعد الاستقالة الجماعية التي حدثت في 28 من الشهر الماضي، وشملت أنييلي ونائبه النجم التشيكي السابق بافل ندفيد "بعد أن نظر في مركزية وأهمية القضايا القانونية والمحاسبية المعلقة"، وذلك في إشارة إلى التحقيق المفتوح حاليًا بحق النادي.

منذ العام الماضي، بدأت النيابة العامة في تورينو تحقيقًا في مزاعم المحاسبة الزائفة والمخالفات في انتقال اللاعبين وإعارتهم.

وسيتولى المستشار ومدقق الحسابات وعضو مجلس الإدارة في عدد من الشركات جانلوكا فيريرو، المسؤولية في وقت صعب لعملاق تورينو.

Juve will announce the new board of directors on Monday 26 December, the shareholders' meeting will be on Tuesday. The new Board of Directors will take office on January 18 with Gianluca Ferrero as president. pic.twitter.com/n2Biok8rhZ

— JuveFC (@juvefcdotcom) December 24, 2022